Masterchef'te dün akşam kim kazandı? 21 Aralık kaptanlık düellosunu kazanan belli oldu
MasterChef Türkiye Altın Kupa etabında rekabet giderek sertleşirken haftanın en kritik oyunlarından biri olan kaptanlık mücadelesi izleyicileri ekran başına kilitledi. 21 Aralık akşamı oynanan oyunun ardından haftanın takımları ve kaptanları netlik kazandı.
Masterchef'te dün akşam kaptanlık düellosunu kazanan isim belli oldu. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye’de Altın Kupa yolculuğu tüm heyecanıyla sürüyor. Yarışmacıların hem bireysel performanslarını hem de takım stratejilerini doğrudan etkileyen kaptanlık oyunu, 21 Aralık Pazar akşamı şeflerin zorlu göreviyle ekrana geldi. Gecenin sonunda alınan kararlar yarışmanın seyrini değiştirdi.
MASTERCHEF'TE DÜN AKŞAM KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye Altın Kupa etabının 21 Aralık tarihli bölümünde yarışmacılar, haftanın kaptanı olabilmek için mutfakta kıyasıya mücadele etti. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu’nun değerlendirmesiyle gerçekleşen kaptanlık oyununda yarışmacılardan perde pilavı yapmaları istendi.
Gecenin sonunda şeflerden en yüksek puanı alan Kıvanç, haftanın Mavi Takım kaptanı olmayı başardı. Kaptanlık avantajını kullanan Kıvanç, rakip takımın kaptanını belirleme hakkını da elde etti. En iyi perde pilavını yapan Kıvanç, mavi takım kaptanı oldu. Kıvanç avantajı kullanarak kırmızı takım kaptanını Çağatay olarak seçti. Böylece Altın Kupa haftasında takımlar ve stratejiler netleşmiş oldu.
21 ARALIK MASTERCHEF'TE KAPTANLIK DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?
Mavi takım kaptanı Kıvanç ve Kırmızı takım kaptanı Çağatay arasında oynanan kaptanlık düellosunda heyecanlı anlar yaşandı. Takımlarına avantajı kazandırmak isteyen iki kaptan Hamsikuşu tarifinde yarıştı. Kazanan kırmızı takım kaptanı Çağatay oldu.
MASTERCHEF MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI
Kıvanç
Hasan
Eren
Kerem
Barbaros
Özkan
Alican
Beyza
MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI
Çağatay
Sergen
Ayaz
Sezer
Tolga
Hakan
Erim
Dilara