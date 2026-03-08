Anadolu Ajansı
Beyrut’ta, Devrim Muhafızlarının Kudüs Gücü Komutanları hedef alındı
İsrail ordusu, Beyrut’ta İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü’nün Lübnan Kolordusu’ndan bazı komutanları hedef alan bir saldırı düzenlediğini öne sürdü.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, söz konusu komutanların Beyrut’ta faaliyet gösterdiği ve İsrail'e yönelik saldırı planlarını ilerletmek için çalıştığı iddia edildi.
İsrail ordusunun, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü’nün Lübnan Kolordusu’ndan bazı komutanları hedef alan bir saldırı düzenlediği ileri sürülen açıklamada, söz konusu yapının Hizbullah ile İran Devrim Muhafızları Ordusu arasındaki bağlantıyı sağladığı ve Hizbullah’ın askeri kapasitesinin güçlendirilmesine destek verdiği savunuldu.
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusunun Beyrut'ta bir otele gerçekleştirdiği hava saldırısında 4 kişi ölmüş, 10 kişi de yaralanmıştı.
