Kuveyt’te Sosyal Sigortalar Kurumu vuruldu! Dev bina alevlere teslim oldu
Kuveyt’te Sosyal Sigortalar Kurumu binası saldırıya uğradı. Daha önce de Uluslararası Havalimanı’ndaki yakıt depoları İHA’larla hedef alınmıştı.
Kuveyt İletişim Merkezinin Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, Sosyal Sigortalar Kurumu binasına saldırı düzenlendiği ve maddi hasar meydana geldiği bildirildi.
Kuveyt ordusundan daha önce yapılan açıklamada, bazı İHA'larla Kuveyt Uluslararası Havalimanı’na ait yakıt depolarının hedef alındığı duyurulmuştu.
