Şanlıurfa'da sobadan sızan duman bir aileyi hastanelik etti
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir evde sobadan sızan duman nedeniyle 4 kişi hastaneye kaldırıldı, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Siverek'in Karabahçe kırsal Mahallesi'nde bir evde sobadan sızan dumandan etkilenen dört kişi hastaneye kaldırıldı.
Olay, Siverek ilçesine bağlı Karabahçe kırsal Mahallesi’nde meydana geldi. Evde yanan sobadan sızan dumandan etkilenen Besra Ç. (60), Neşet Ç. (50), Enes Ç. (15) ve Hüsna Ç. (13) fenalaştı.
AİLE HASTANEYE KALDIRILDI
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen 4 kişi, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.
