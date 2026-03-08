Akademik kariyer hedefleyen ve yabancı dil yeterliliğini belgelemek isteyen adayların katıldığı Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) için 2026 yılı takvimi netleşti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan takvime göre yıl içerisinde iki ayrı YÖKDİL oturumu gerçekleştirilecek. Peki, YÖKDİL 2 ne zaman 2026? İşte ÖSYM sınav takvimi ve tarihler...

YÖKDİL ilk sınavı bugün gerçekleştirilirken adaylar ve ikinci sınava girmek isteyenler ''YÖKDİL 2 ne zaman 2026?'' sorusuna cevap arıyor. ÖSYM tarafından paylaşılan 2026 sınav takviminde başvuru tarihleri, sınav ve sonuç tarihleri de yer alıyor.

YÖKDİL 2 NE ZAMAN 2026?

ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre YÖKDİL 2 sınavı 2 Ağustos 2026 tarihinde yapılacak.

YÖKDİL 2 BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026 yılının ikinci YÖKDİL sınavı için başvurular Haziran ayında alınacak. ÖSYM takvimine göre adaylar başvurularını 16 Haziran-24 Haziran 2026 tarihleri arasında yapacak.

YÖKDİL başvuru işlemlerini tamamlayamayan adaylar için geç başvuru imkanı da sunulacak. Geç başvuru işlemleri 30 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilecek ve aynı gün saat 23.59’a kadar devam edecek.

YÖKDİL 2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 YÖKDİL 2 sonuçları 21 Ağustos 2026 tarihinde erişime açılacak.

Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile görüntüleyebilecek.

