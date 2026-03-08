6 Şubat depremlerinde tüm ailesini kaybeden, 13 yaşındaki kızı İrem’e ulaşamayan acılı baba Fatih Karaca, 3 yıl sonra gerçeği öğrendi. Kızını sağ görenlerin sözleriyle umutla kızını arayan Karaca, 7 mezara yapılan DNA testi sonrasında kızının ve eşinin cenazelerinin karıştığını, eşinin yerine kızının, eşinin ise kimsesizler mezarlığına defnedildiğini öğrendi.

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde 6 Şubat depremlerinde 4 çocuğunu, eşini, annesini ve kayınvalidesini kaybeden Fatih Karaca, 13 yaşındaki kızı İrem Karaca’dan hiç haber alamadı. Kızını depremden sonra gördüklerini söyleyenlerin sayısı artınca, acılı baba kızının yaşıyor olduğunu düşünerek aramaya başladı.

7 mezardan acı gerçek çıktı! Depremde kaybolan İrem’in hikâyesi

7 MEZARA TEST YAPILDI

Sabah’ta yer alan habere göre Fatih Karaca, acı gerçeği 3 yıl sonra öğrendi. İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı’nın dosyayı yeniden incelemeye alması ile birlikte, önce kimliği tespit edilemeyen bir cenazenin DNA örnekleri, baba Fatih Karaca'dan alınan örneklerle karşılaştırıldı.

13 yaşındaki İrem Karaca

CENAZELER KARIŞMIŞ

Uyuşma sağlanamayınca İrem Karaca'nın üç kardeşi, anneannesi ve babaannesinin mezarları açıldı. Yeniden DNA örnekleri alındı. Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı rapor cenazelerin deprem sonrası süreçte karıştırıldığını ortaya koydu. Rapora göre İslahiye'de kimliği belirsiz olarak defnedilen cenazenin anne Duygu Karaca'ya, Adana'da Duygu Karaca adıyla defnedilen cenazenin ise İrem Karaca'ya ait olduğu tespit edildi. Üç yıl kızını arayan depremzede babanın umudu, açılan 7 mezara yapılan DNA testiyle son buldu.

Fatih Karaca

NE OLMUŞTU?

6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan Gözde Apartmanı tamamen çöktü. Apartmanda yaşayan Karaca ailesi de enkaz altında kaldı.

TÜM AİLESİNİ KAYBETTİ

Enerji firmasında şef olarak çalışan 4 çocuk babası Fatih Karaca, gece vardiyasında olduğu için hayatta kalırken, Karaca'nın eşi Duygu (41), çocukları Mehmet (16), Sıla (16), Adile Nur (17), İrem (13), annesi Adile Karaca (68) ve kayınvalidesi Havva Olamcam (66) enkaz altında kaldı. Ailenin çocuklarından biri olan 13 yaşındaki İrem Karaca'ya ise ulaşılamadı.

YILLARCA KIZINI ARADI

Kızından hiçbir iz bulamayan Fatih Karaca, kızı için yazdığı "Neredesin İrem, çıkıp gelsene" sözleriyle başlayan şiir ile sosyal medyada gündem oldu.

