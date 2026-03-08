Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026 yılının ilk Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/1) bugün gerçekleştiriliyor. Türkiye genelinde ve yurt dışında belirlenen merkezlerde yapılacak sınav için yüz binin üzerinde aday ter dökecek. Sınava katılacak adayların en çok merak ettiği konulardan biri ise sınavda kalem ve silgi verilip verilmediği oldu. Peki, YÖKDİL'de kalem silgi veriliyor mu? İşte cevabı...

Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (2026-GUY) 7 Mart Cumartesi günü yapılırken, hafta sonunun ikinci sınavı olan YÖKDİL/1 ise 8 Mart Pazar günü uygulanıyor. Bugün gerçekleştirilecek YÖKDİL/1 sınavı Türkiye'nin 81 ilinde ve yurt dışında belirlenen merkezlerde eş zamanlı olarak yapılacak. Peki, YÖKDİL'de kalem silgi veriliyor mu?

YÖKDİL'DE KALEM VE SİLGİ VERİLİYOR MU?

YÖKDİL sınavına katılacak adayların yanına kendi kalem ve silgilerini almalarına gerek olmayacak. ÖSYM tarafından sınav salonlarında kurşun kalem, silgi, kalemtıraş ve peçete adaylara dağıtılacak. YÖKDİL'de kalem, silgi, kalemtıraş ve peçete gibi malzemeler diğer sınavlarda olduğu gibi adaylar için temin edilecek.

ÖSYM'nin belirlediği kurallar gereği sınav salonuna yalnızca şeffaf pet şişe içerisinde su getirilmesine izin verilecek.

SINAV SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

YÖKDİL/1 sınavı bugün saat 10.15'te başlayacak. Adaylara soruları cevaplamak için toplam 180 dakika süre verilecek. Sınavın normal süresi 13.15'te sona erecek.

Ek süre hakkı bulunan adaylar ise ilave olarak 30 dakika daha sınav salonunda kalabilecek.



YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından paylaşılan sınav takvimine göre 2026 YÖKDİL/1 sınav sonuçları 8 Nisan 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden öğrenebilecek.

