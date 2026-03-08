Otomobil satışlarındaki SUV payı her geçen gün artıyor. Markaların Mart ayı fiyat listelerini açıklamasıyla birlikte en ucuz SUV modelleri de belli oldu. İşte Türkiye’de 2 milyon TL altına satılan en ucuz SUV modelleri…

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre Ocak-Şubat döneminde 130.831 adet otomobil satışı gerçekleşti.

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen yine SUV otomobiller oldu. SUV modellerin payı yüzde 61’e yükseldi. Ocak ayında bu oran yüzde 60’tı. Otomobil satışlarında SUV hakimiyeti her geçen gün artıyor.

MARKALARDA VW LİDER

En çok SUV satan markalara baktığımızda Volkswagen Ocak-Şubat döneminde 8.305 adetle yine lider durumda. 8.044 adetlik satışla Peugeot ikinci marka oldu. Toyota ise 6.571 adetle üçüncü sırada.

TÜRKİYE’NİN EN UCUZ SUV MODELİ HANGİSİ?

Markalar Mart ayı fiyat listelerini güncelledi. Yeni listelerle birlikte Türkiye’de satılan en ucuz SUV modeller belirlendi.

Peki Türkiye’nin en ucuz SUV otomobili hangisi? Mart ayı fiyatlarıyla 2 milyon TL altına alınabilecek en uygun fiyatları sıfır SUV modeller haberimizde.

İşte Türkiye’nin en ucuz 2026 model sıfır SUV modelleri…

Sıra Model Fiyat 1 Hyundai INSTER 1.510.000 TL 2 Dacia Sandero Stepway 1.685.000 TL 3 Hyundai Bayon 1.695.000 TL 4 Citroen e-C3 Aircross 1.707.000 TL 5 Nissan Juke 1.735.200 TL 6 Fiat Egea Cross 1.744.900 TL 7 Renault Duster 1.780.000 TL 8 Kia Xceed 1.840.000 TL 9 Ford Puma 1.842.100 TL (2025 model) 10 Opel Frontera Elektrik 1.857.000 TL 11 Skoda Kamiq 1.861.400 TL 12 Togg T10X 1.870.000 TL 13 Seat Arona 1.876.000 TL 14 Ford Puma Gen-E 1.900.100 TL (2025 model) 15 Fiat 600e 1.969.900 TL (2025 model) 16 Opel Mokka 1.988.000 TL 17 Suzuki Vitara Hibrit 1.999.000 TL 18 Kia Stonic 1.999.000 TL (2025 model) 19 Toyota C-HR 1.999.000 TL

