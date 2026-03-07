Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/1) 8 Mart Pazar günü yapılacak. Sınava kısa bir süre kalması nedeniyle adaylar YÖKDİL saati ve süresini araştırıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzda YÖKDİL saatiyle ilgili bilgilendirme yapılmıştı. Peki, 2026-YÖKDİL/1 sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/1) hazırlıkları sürüyor. KKTC'nin başkenti Lefkoşa, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek ve Türkiye'de 81 ilde toplam 89 sınav merkezinde uygulanacak YÖKDİL/1 için 316 bina ve 4 bin 534 salon kullanılacak.

Kırgızistan-Bişkek ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da sınav Türkiye ile eş zamanlı başlayacak. Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin kullanılacağı sınav sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama sorularından oluşacak.

2026-YÖKDİL/1 sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek? YÖKDİL süresiyle ilgili bilgiler

YÖKDİL SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK/BİTECEK?

Sınava İngilizce Fen Bilimleri alanında 28 bin 12, İngilizce Sağlık Bilimleri alanında 46 bin 927, İngilizce Sosyal Bilimler alanında 35 bin 916 ve Arapça Sosyal Bilimler alanında 3 bin 26 olmak üzere 113 bin 881 aday katılacak. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.

Adaylara 80 soru sorulacak. 13.15'te sona erecek sınavda ek süre kullanması uygun görülen adaylar 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecekler. Sınav sonuçları 8 Nisan'da açıklanacak.

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri, cumartesi saat 11.00-13.30, pazar 07.00-10.00 arasında açık tutulacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası