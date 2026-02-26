2026-YÖKDİL/1 sınavına katılacak adaylar için sınav giriş yerleri erişime açıldı. ÖSYM tarafından yayımlanan duyurunun ardından adaylar bina ve salon bilgilerini öğrenebilecekleri "YÖKDİL sınav giriş belgesi sorgulama ekranı" araştırmaya başladı. Sınav günü uygulanacak kurallar ve giriş saatine ilişkin detaylar da netlik kazandı.

8 Mart 2026 tarihinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı öncesinde adayların sınava girecekleri merkezlere yönelik atama işlemleri tamamlandı. ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yayımlanan sınav giriş belgeleriyle birlikte adayların sınav hazırlık sürecinde son aşamaya geçildi.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre 2026-YÖKDİL/1 kapsamında sınava başvuran adayların bina ve salon atamaları tamamlandı. Adaylar, sınava katılacakları merkez, bina, salon ve sıra bilgilerine ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden ulaşabiliyor.

Adaylar, sınav günü saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.​​​

Sınav giriş belgesi, ÖSYM’nin resmi internet adresi olan ais.osym.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle alınabiliyor. Belge, sistem üzerinden görüntülenip çıktı alınarak sınav günü adayın yanında bulundurulmak zorunda. Renkli ya da siyah-beyaz çıktı kabul edilirken belgenin üzerinde adayın fotoğrafının net şekilde görünmesi gerekiyor.

ÖSYM’nin yayımladığı kılavuza göre adayların sınav günü geçerli kimlik belgesi ile birlikte sınav giriş belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

