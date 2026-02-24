119.dönem Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) soruları yayımlandı mı? Soru-cevap kitapçıkları görüntüleme ekranı
Özel Güvenlik 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) sonrası, soru ve cevap kitapçıklarının yayımlanmasına yönelik geri sayım sürüyor. Daha önce yayımlanan kılavuzda, ÖGG soru kitapçıklarının erişime açılacağı tarih paylaşılmıştı. Adaylar, sınava ait soru ve cevaplara resmi sistem üzerinden online olarak ulaşabilecek.
Özel Güvenlik 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) 22 Şubat Pazar günü uygulandı. Sınavın ardından netlerini hesaplamak isteyen adaylar 119. Özel Güvenlik Sınavı soruları ve cevap anahtarı kitapçıklarının yayımlanmasını bekliyor.
ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
119. dönem ÖGG sınavı soruları ve cevapları, 24 Şubat 2026 tarihinde erişime açılacak. Adaylar, https://www.egm.gov.tr/ozelguvenlik/ adresinden döneme ait soruları ve cevapları görüntüleyebilecek.
ÖGG SINAVINDA KAÇ SORU SORULDU?
Silahlı sınava giren adaylara 100 adet çoktan seçmeli genel soru ve 25 adet silah bilgisi sorusu soruldu ve 150 dakika süre verildi.
Silahsız sınava giren adaylara, sadece 100 adet çoktan seçmeli genel soru soruldu ve 120 dakika süre verildi.
