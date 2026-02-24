Galatasaray'da 2011-2015 yılları arasında forma giyen Felipe Melo, eski takımının deplasmanda Juventus ile oynayacağı rövanş öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu. Brezilyalı eski futbolcu, "Türk futbolu için FIFA başkanıyla konuştum" itirafıyla dikkat çekti.

Felipe Melo, Türkiye'ye transfer sürecindeki bilinmeyenlerden Galatasaray sevgisine, Torino'daki zorlu rövanştan Cristiano Ronaldo'nun Juventus etkisine, Süper Lig'in geleceğinden Şampiyonlar Ligi kontenjanına kadar birçok konuda dikkat çeken sözler sarf etti. Ocak 2025'te 41 yaşında futbol kariyerini noktalayan Melo'nun açıklamaları şöyle:

"GALATASARAY TARAFTARINA AŞIK OLDUM"

"Galatasaray'ın sırrı bir aile olmasıdır; buraya gelip aşık olmamak imkansız. Juventus'tayken PSG'ye transferim an meselesiydi ancak Galatasaray'ın teklifi sonrası Avusturya'daki hazırlık maçını izlemeye gittim ve o an taraftara aşık oldum. İkinci sezonumda çok daha az parayı kabul ederek döndüm. Çünkü hissettiğim sevgi sadece kulübe değil, tüm Türk halkınaydı."

Felipe Melo

"VÜCUDUMDA DÖVMESİ OLAN TEK KULÜP"

"Türk halkını neşesi ve yardımseverliğiyle Brezilyalılara benzetiyorum; ülkeye ve taraftara hayranım. Vücudumda dövmesi olan tek kulüp Galatasaray. Sözleşme dönemimde Avrupa'dan çok daha yüksek teklifler almama rağmen parayı değil, burada hissettiğim hırsı, sevgiyi ve aile ortamını seçtim. Kalbim her zaman Galatasaray'dan yana."

"O FARKI ADI RONALDO"

"Juventus'a karşı deplasmanda oynamak her zaman çok zordur ama Atletico Madrid'e karşı geri dönüş yapan Juventus ile Galatasaray'ı yenmek için savaşacak Juventus arasında bir fark var ve o farkın adı Cristiano Ronaldo. Ronaldo'lu Juventus farklı bir Juventus'tur. Ronaldo'suz Juventus ise başka bir takımdı."

Melo, son olarak ülkesinin takımı Fluminense'de top koşturdu.

"GALATASARAY BU SEVİYELERİN TAKIMI"

"Galatasaray, ilk maçtaki 5-2'lik skor avantajına rağmen Torino'da zorlu bir sınav verecek. Takımın kalitesi ve Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün ve Lucas Torreira gibi formda, takıma büyük katkı sağlayan özel oyuncuları sayesinde turu geçmek için gereken her şeye sahipler. Henüz hiçbir şey bitmiş değil ama Galatasaray bu seviyelerin takımı."

"TÜRK FUTBOLU İÇİN KRİTİK"

"Büyük oyuncuların gelişi, Türk futbolunun seviyesini ve izleyici kitlesini katlayarak artırıyor. Tıpkı Suudi Arabistan’ın Ronaldo, Neymar ve Benzema hamleleriyle kazandığı küresel ilginin bir benzerini yaşıyoruz. Kaliteli yıldızlar geldikçe 10 milyonluk izleyici kitlesi 100 milyona, hatta milyarlara ulaşacaktır. Bu gelişim Türk futbolu için çok kritik."

"SÜPER LİG, AVRUPA'DA EKSTRA KONTENJANI HAK EDİYOR"

"Türk futbolu gelişiyor ve Şampiyonlar Ligi'nde ekstra bir kontenjanı hak ediyor. Hatta FIFA başkanıyla bile konuştum. Bu Türk futbolu için zor bir durum. En az iki takım; lig birincisi ve ikincisi doğrudan, üçüncü ve dördüncü de ön elemelere gitmeli."

