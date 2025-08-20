Felipe Melo'dan Fenerbahçe kaptanına göndermeli paylaşım!

Galatasaray efsanesi Felipe Melo'nun Instagram paylaşımı büyük yankı uyandırdı. Galatasaray'ın unutulmaz oyuncusu, Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş'ın doğum gününü sosyal medya üzerinden bir paylaşımla kutladı.

"FENERBAHÇE KAPTANINA NİCE SENELER DİLERİM"

Felipe Melo, Mert Hakan Yandaş'ın eski bir gönderisini alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe’ye büyük saygım var. Sahada rakibiz ama tarih boyunca rekabetimiz hep sürecek. Bu vesileyle büyük bir Felipe Melo hayranı olduğunu öğrendiğim Fenerbahçe kaptanına nice seneler dilerim."

Paylaşım sosyal medyada kısa sürede yankı uyandırdı. Hem Fenerbahçe hem Galatasaray taraftarları bu paylaşımı büyük bir ilgiyle karşıladı.