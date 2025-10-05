Milliler, Avrupa şampiyonu oldu! İsrail devirip altın madalyaya uzandılar
Türkiye Kadın Golbol Milli Takımı, 2025 IBSA Avrupa Şampiyonası'nda finalde İsrail'i yenerek şampiyon oldu.
Türkiye Kadın Golbol Milli Takımı, 2025 IBSA Avrupa Şampiyonası'nda finalde İsrail'i yenerek altın madalya kazandı.
Finlandiya'nın Lathi kentindeki organizasyonda milli takım, finalde İsrail'i 10-3 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.
TOPLAMDA 4. ŞAMPİYONLUK
Kadın Golbol Milli Takımı üst üste ikinci, toplamda ise dördüncü kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.
52 GOLLÜ KRALİÇE
Şampiyonada 52 gol atan milli takım kaptanı Sevda Altunoluk, "gol kraliçesi" oldu.
Kadın milliler, Paris 2024'te finalde yine İsrail'i yenerek paralimpik oyunlarında üst üste üçüncü kez altın madalya kazanmıştı.
ÇİFTE ŞAMPİYONLUK
Finlandiya'daki organizasyonda finalde Ukrayna'yı 4-3 yenen Erkek Golbol Milli Takımı, 2015'ten sonra bir kez daha Avrupa şampiyonu olmuştu.
Türkiye böylece 2025 Avrupa Şampiyonası'nda hem kadınlar hem de erkeklerde zirvede yer aldı.
Milliler, daha önce 2015'te çifte şampiyonluk yaşamıştı.
BAKAN BAK'TAN TEBRİK MESAJI
Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Finlandiya'nın Lahti kentinde düzenlenen 2025 IBSA Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Kadın ve Erkek Golbol Milli Takımlarımızdan sevindirici haberler almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Finalde İsrail'i yenerek altın madalya kazanan ve üst üste ikinci, toplamda ise dördüncü kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Kadın Golbol Milli Takımımız ile Ukrayna'yı finalde mağlup ederek 2015'ten sonra bir kez daha Avrupa şampiyonu olan Erkek Golbol Milli Takımımızı yürekten kutluyorum. Avrupa şampiyonluğuna ulaşan milli sporcularımızın başarılarında emeği olan başta aileleri olmak üzere, antrenörlerimize, yöneticilerimize, kulüplerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Organizasyonda mücadele ederek altın madalya kazanan tüm sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum."