Dışişleri Bakanı Fidan’ın ev sahipliğinde yapılacak TDT toplantısında son gelişmeler ve önümüzdeki dönemde atılacak adımlar değerlendirilecek. Fidan, bölgedeki gelişmelere karşı iş birliğinin önemine vurgu yapacak.

YEŞİM ERASLAN - ABD-İsrail’in İran arasında başlayan savaş bütün hızıyla devam ederken Türkiye, Türk dünyasını ağırlayacak. Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmî Toplantısı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ev sahipliğinde bugün İstanbul’da yapılacak.

Üye ülkeler Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’ın temsil edileceği toplantıda, teşkilat bünyesindeki son gelişmeler ve önümüzdeki dönemde atılacak adımlar değerlendirilecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında kapsamlı istişarelerin yapılacağı toplantı marjında, Bakan Fidan’ın mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirilecek. Konuk bakanların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da toplu olarak kabul edilmesi öngörülüyor.

ORTAK DURUŞ SERGİLENECEK

Dışişleri Bakanı Fidan, toplantıda gerçekleştireceği hitabında, bölgenin ve uluslararası sistemin barış, istikrar ve adalet üretmekte zorlu zamanlar geçirdiği bu dönemde, TDT ülkelerinin bölgesel sahiplenme ihtiyacıyla aralarındaki iş birliğini genişletmelerinin her zamankinden daha önemli olduğunu vurgulayacak. ABD ve İsrail ile İran arasında devam eden çatışmalar ile üçüncü ülkeleri hedef alan saldırıların bir an önce sona erdirilmesi ve diplomasiye alan açılması konusunda Türk dünyası olarak ortak bir duruş sergilenmesinin önemine dikkat çekecek olan Fidan, ayrıca, Pakistan ve Afganistan arasındaki gerginliğin daha da tırmanmasının önüne geçilmesini teminen diyalog kanallarının ve barışçıl çözüm yöntemlerinin teşvik edilmesi gerektiğini belirtecek.

KKTC İÇİN TECRİT SONA ERMELİ

Kıbrıslı Türklerin ve KKTC’nin maruz kaldığı haksız ve insanlık dışı tecrit uygulamalarının sona erdirilmesi gerektiğinin altını da çizecek olan Fidan, TDT üyelerinin, KKTC’yle siyasi, ekonomik ve kültürel-beşerî ilişkilerin geliştirmelerinin faydasına işaret edecek. Teşkilatın Gayriresmî Zirvesi, bu yılın ilk yarısında Kazakistan’ın Türkistan şehrinde düzenlenecek. Yılın ikinci yarısında gerçekleştirilecek TDT 13. Zirvesi’ne Türkiye ev sahipliği yapacak.

