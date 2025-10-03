Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Milli Takım'ın Bulgaristan ve Gürcistan maçları aday kadrosu açıklandı

Milli Takım'ın Bulgaristan ve Gürcistan maçları aday kadrosu açıklandı


- Güncelleme:

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımı'nın, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 11 Ekim'de deplasmanda Bulgaristan ve 14 Ekim'de Kocaeli'de Gürcistan ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

A Milli Takım Teknik Direktörğ Vincenzo Montella tarafından Bulgaristan ve Gürcistan maçları aday kadrosuna 27 futbolcu davet edildi. Barış Alper Yılmaz, kırmızı kart cezası nedeniyle Bulgaristan karşılaşmasında forma giyemeyecek.



MAÇ PROGRAMI

Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda 11 Ekim Cumartesi günü saat 21.45'te oynanacak Bulgaristan - Türkiye maçı, TV8 ve Exxen platformundan canlı olarak yayınlanacak.

Kocaeli Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı Türkiye - Gürcistan müsabakası, 14 Ekim Salı günü saat 21.45'te başlayacak ve TV8 ile Exxen platformundan naklen yayınlanacak.



A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

Kaleci: Altay Bayındır, Berke Özer, Mert Günok, Uğurcan Çakır

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik

Orta saha: Atakan Karazor, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün



