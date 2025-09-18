FIFA Dünya Sıralaması açıklandı: Milli Takım'ın yeri belli oldu

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasındaki yerini korudu. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan eylül ayı dünya sıralamasına göre; Türkiye, bin 555 puanla 27'inci sırada yer aldı.

A Milli Takımın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki rakiplerinden İspanya bin 875 puanla zirveye yerleşirken, Fransa bin 870 puanla ikinci sıraya yükseldi. İlk sırada yer alan Arjantin ise 3'üncü sıraya geriledi.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 23 Ekim 2025 tarihinde açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'da yer alan ülkeler şöyle: