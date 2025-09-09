A Milli Takım'da 6-0'lık bozgunun altı acı gerçeği: Montella seyretti, Uğurcan Çakır çaresiz kaldı

CAHİT EROGUL - 1- Montella, İspanya’ya Gürcistan muamelesi yaptı, aynı kadroyu sahaya sürdü. 2- İşler yolundaymış gibi değişikliklerin biri hariç tamamı 6-0’dan sonra yapıldı. 3- İspanya farka rağmen bizimkilerden daha çok faul yaptı, sarı bile görmedik. 4- Kaleci Uğurcan Çakır, dünyada altı gol yiyip 7,0 reyting alan tek oyuncu oldu. 5- Kendi evimizdeki maçta ancak iki isabetli şut attık, İspanya ise altı katı; 12. 6- Altı golü bir saatte bulan İspanya frene basmasa tabela çift haneyi görecekti.

A Millî Takım, EURO 2024’ü çeyrek finalist apoletiyle bitirmiş, hedefini de Dünya Kupası olarak belirlemişti. Öyle ya, 2002’den bu yana kupayı hep televizyondan seyrediyorduk. Elemelere deplasmanda 3-2’lik Gürcistan galibiyetiyle başlamıştık. Oluyordu galiba, 24 yıllık rüya gerçek oluyordu! “Bekle bizi Amerika” diye haykırmaya başlamıştık. Derken İspanya, Konya’da tam altı şamar atıp Türkiye’yi tatlı rüyasından uyandırıverdi. Ne olmuştu, nasıl olmuştu? Tamam, İspanya gibi bir takıma yenilmek normaldi de, altı gol yemek ne demekti? Gelin bu 6-0’lık hezimetin sebeplerini sıralayalım…

MONTELLA SEYRETTİ

Öncelikle Gürcistan ile İspanya’yı aynı kefeye koyduk! Vincenzo Montella, 10 kişi kaldıktan sonra maçı kan ter içinde 3-2’lik galibiyetle bitiren takımı aynen sahaya sürdü. Dünyanın en iyi futbolunu oynayan, en güçlü takımına karşı özel bir taktik ve kadro düşünmemiştik. Rakibe göre plan yoktu. Son Avrupa şampiyonu İspanya, kendi sahamızdaki maçta golleri peş peşe bulup başımızı döndürürken, Montella ikinci yarıya tek değişiklikle çıktı. İtalyan hoca da sahadaki oyuncular gibi hezimeti sadece seyrediyordu. O tek değişikliğin dışındaki bütün değişiklikler tabela 6-0’ı bulduktan sonra geldi.

ÇITKIRILDIM FUTBOLU

YAMAL-ARDA MAGAZİNİ

Kalecimiz Uğurcan Çakır, ayakta kalmaya çalışan tek oyuncumuzdu. Ayakta kalmaya çalışan derken; çocuk yerden kalkamadı. Yediği altı gole karşılık bir o kadarını da kurtardı ve dünyada altı gol yiyip 7,0 reyting alan tek oyuncu oldu. Uğurcan olmasa belki de skor tabelası çift haneli rakamları görecekti. İşin özü; bu maça taktik olarak da, mental olarak da fizik olarak da hazır olmadığımız ortaya çıktı. Hem de acı bir şekilde. Son dakikalarda Arda Güler’in serbest atışımızı engellemeye çalışan Lamine Yamal’ı ittirmesi, İspanyol basınında maçla ilgili yazılıp çizilen tek magazin malzemesi olarak kaldı, o kadar…

UĞURCAN'IN ŞANSSIZLIĞI

A Millî Takım’ın altı gol yediği son üç maçta da kalede Uğurcan Çakır’ın yer alması dikkati çekti. Millî eldiven 2022 Dünya Kupası elemelerinde Hollanda, EURO 2024 hazırlık maçında da Avusturya deplasmanlarında 6-1 yenildiğimiz maçlarda da kaledeydi. Ay yıldızlı formayla 33 maçta görev yapan Uğurcan, kalesinde 55 gol gördü. Tecrübeli kaleci 1,66 ile son 37 yılda en yüksek gol yeme ortalamasının sahibi konumunda.