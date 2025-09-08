A Milli Takım'dan 41 yıl sonra en kötü rekor: Tam bir hayal kırıklığı

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci müsabakasında karşılaştığı İspanya'ya 6-0 yenilerek sahadan tarihi bir mağlubiyetle ayrıldı.

İspanya karşısında kötü bir oyun sergileyen ay yıldızlılar, tarihinin en farklı mağlubiyetlerinden birini yaşadı.

1984'TEN SONRA EN FARKLI YENİLGİ

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İspanya'ya 6-0 mağlup olan Türkiye, 1984'ten bu yana en farklı iç saha yenilgisini aldı.

Milliler, bu maçtan önce iç sahada 14 Kasım 1984'te İngiltere'ye 8-0'lık skorla kaybetmişti.

SON 4 YILDA ÜÇÜNCÜ KEZ 6 GOL GÖRDÜ

Öte yandan A Milli Futbol Takımı, son 4 yılda üçüncü kez kalesinde 6 gol gördü:

2021: Hollanda 6-1 Türkiye

2024: Avusturya 6-1 Türkiye

2025: Türkiye 0-6 İspanya

MONTELLA DEĞİŞİKLİĞE GİTMEDİ

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında Konya'da İspanya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, Gürcistan ile deplasmanda oynanan karşılaşmaya göre ilk 11'inde değişikliğe gitmedi.

Montella, ay-yıldızlı takımı Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu ilk 11'iyle sahaya sürdü.

Milli takımda Mert Günok, Altay Bayındır, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Deniz Gül, Samet Akaydin, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Ferdi Kadıoğlu ve Can Uzun yedekler arasında yer aldı.

Berke Özer, Yusuf Akçiçek, Demir Ege Tıknaz ise maç kadrosunda yer almadı.

KAAN KADRODAN ÇIKARILDI

A Milli Futbol Takımı'nda Kaan Ayhan sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Kaan, kasığındaki sakatlık nedeniyle İspanya maçının kadrosunda yer alamadı.

İSPANYA 11'İNİ DEĞİŞTİRMEDİ

İspanya Milli Takımı, Bulgaristan maçına başladığı 11'le Türkiye karşısında sahada yer aldı.

Teknik direktör Luis de la Fuente, Bulgaristan deplasmanında 3-0 kazanan kadroyu, ay-yıldızlı ekip karşısında da sahaya sürdü.