Olaylı derbi davasında ara karar! Fenerbahçe'nin eski yöneticisine hapis istemi

Trendyol Süper Lig'de 19 Mayıs 2024 tarihinde oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından çıkan olaylar adliyeye taşınmıştı. O dönem Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyesi olan Selahattin Baki için hapis istendi.

3 AY 15 GÜNDEN 2 YIL 4 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

İstanbul 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, müşteki Eray Yazgan'ın avukatı katıldı. Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, sanık Baki'nin müşteki Yazgan'a herkesin duyabileceği şekilde hakaret içerikli ifadeler kullandığını kaydetti. Mütalaada, sanık Baki'nin 'alenen hakaret' suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Selahattin Baki

DURUŞMA ERTELENDİ

Müşteki avukatı Serdar Mermut, mütalaa doğrultusunda sanığın cezalandırılmasını isteyerek, savunma yapmak için süre talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, müşteki avukatına savunmasını hazırlamak için süre vererek, duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, 19 Mayıs 2024'te oynanan Trendyol Süper Lig'in 37'nci haftasındaki Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından Fenerbahçe Spor Kulübü teknik heyeti, yöneticileri ve futbolcularının galibiyet sevincini yaşamak üzere sahaya girmeleri sonrasında taraftarlar arasında arbede yaşandığı belirtildi.

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Eray Yazgan'ın avukatının şikayeti üzerine soruşturma açıldığı aktarılan iddianamede, dosyaya sunulan video kaydından o dönem Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi olan Selahattin Baki'nin Yazgan'a küfür ettiğinin tespit edildiği kaydedildi.

Eray Yazgan

İddianamede, sanık Baki'nin 'hakaret' suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. 'Hakaret' suçunun uzlaşmaya tabii olduğu ancak taraflar arasındaki müzakereler neticesinde sanık ile müşteki arasında uzlaşma sağlanamadığı da iddianamede yer aldı.