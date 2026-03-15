Süper Lig'de Başakşehir'i 3 golle mağlup eden Galatasaray'da milli file bekçisi Uğurcan Çakır, centilmence bir harekete imza atarak hakem ve rakip oyunculardan tebrik aldı.

Galatasaray file bekçisi Uğurcan Çakır, lehine olan pozisyonda hakemleri uyararak kararın değişmesini sağladı.

UĞURCAN UYARDI, KARAR DEĞİŞTİ

Mücadelenin 32. dakikasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Yusuf Sarı'nın şutunda Uğurcan'ın müdahale ettiği meşin yuvarlak üstten oyun alanını terk etti. Hakem Batuhan Kolak ve yardımcısı İbrahim Çağlar Uyarcan, pozisyonda Uğurcan'ın topa dokunmadığı gerekçesiyle aut kararı verdi. Kolak'ı uyaran Uğurcan, meşin yuvarlağın kendisinden çıktığını söyleyerek topun RAMS Başakşehir'e geçmesini sağladı.

HAKEM VE RAKİP TEBRİK ETTİ

Bu hareketin ardından hakem Batuhan Kolak ve turuncu-lacivertli futbolcular, centilmence davranışından dolayı Uğurcan Çakır'ı tebrik etti.

