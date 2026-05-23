İzmit'te 56 vatandaşın evinden olmasına yol açan inşaat skandalında cezai süreç tamamlandı. Tedbirsiz kazıyla can güvenliğini hiçe sayan firmalara 279 bin TL ceza kesilirken, şantiye tamamen mühürlendi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, 19 Mayıs'ta gerekli güvenlik önlemleri alınmadan yapılan temel kazısı nedeniyle meydana gelen toprak kaymasında büyük bir skandala imza atılmıştı.

Çevredeki 5 binanın çökme riskiyle karşı karşıya kalmasına ve tam 56 vatandaşın apar topar tahliye edilmesine yol açan kontrolsüz inşaat çalışmasında cezalar belli oldu.

İzmit Belediyesinden yapılan açıklamada, Topçular Mahallesi'nde meydana gelen toprak kaymasına ilişkin yürütülen hukuki sürecin sonuçlandığı bildirildi.

Kocaelide 56 kişiyi evinden etmişlerdi... Ceza gecikmedi, o şantiyenin kapısına kilit vuruldu!

TADİLAT YAPILMADAN KAPISINDAN BİLE GEÇEMEYECEKLER

Kontrolsüz çalışma nedeniyle can ve mal güvenliğinin tehlikeye atıldığının tespit edildiği vurgulanan açıklamada, İzmit Belediyesi Encümeninin kararıyla sorumlular hakkında kanunun öngördüğü en üst sınırdan cezai işlem uygulandığı belirtildi. Açıklamada, İmar Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca olayda sorumluluğu bulunan firmalara toplam 279 bin 340 lira para cezası kesildiği kaydedilerek, "Projeye aykırı imalat nedeniyle söz konusu inşaatta mühürleme işlemi uygulanacak; gerekli proje tadilatları yapılmadan, belediyemizden yeniden uygunluk ve ruhsat süreci tamamlanmadan inşaat faaliyetlerinin devamına izin verilmeyecektir" denildi.

Kocaelide 56 kişiyi evinden etmişlerdi... Ceza gecikmedi, o şantiyenin kapısına kilit vuruldu!

NE OLMUŞTU?

Topçular Mahallesi Özdil Sokak'ta 19 Mayıs'ta bir inşaatın temel kazısı sırasında toprak kayması meydana gelmişti.

Kocaelide 56 kişiyi evinden etmişlerdi... Ceza gecikmedi, o şantiyenin kapısına kilit vuruldu!

Yüklenici firmanın projeye aykırı şekilde istinat önlemlerini almadan derin kazı yapmasından kaynaklandığı belirlenen olayda, risk altındaki 5 bina tedbir amacıyla tahliye edilmiş, evlerinden çıkarılan 56 vatandaş belediyenin konukevlerine ve yakınlarının yanına yerleştirilmişti.



Haberle İlgili Daha Fazlası