CHP Genel Merkezi'nde 'mutlak butlan' kararının ardından Özgür Özel liderliğinde düzenlene kapalı grup toplantısını değerlendiren TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, "Bu korsan bir toplantı" dedi. Özel'in toplantıda Grup Başkanı seçilmesinin Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından onaylanmadıkça bir geçerlilik kazanmayacağını ifade eden Atik, Özel'i tebrik eden Kılıçdaroğlu'nun 'ironi' yaptığını dile getirdi. Atik, TBMM sitesinde Özgür Özel'in Grup Başkanı unvanının kaldırılacağını aktardı.

CHP'de mutlak butlan sonrası Genel Başkanlık görevi düşen Manisa Milletvekili Özgür Özel, parti genel merkezinde kapalı grup toplantısı düzenledi.

Toplantıda yapılan seçim sonucunda Özgür Özel, 95 oyla CHP’nin Grup Başkanı seçildi.

"Kılıçdaroğlu Özel'e ironi yaptı" Fatih Atik: Bu korsan bir toplantı

KILIÇDAROĞLU TEBRİK ETTİ

Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanı görevine geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, yapılan toplantıya ve Özel'in Grup Başkanı seçilmesine atıfta bulunarak "Bu sabah yeni bir gelişme oldu. Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun. Özgür Bey benimle görüşeceğini ifade etmişti, şu ana kadar görüşme gerçekleşmedi. Umarım bir görüşme gerçekleşir" dedi.

"KILIÇDAROĞLU İRONİ YAPTI"

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Taksim Meydanı programında konuşan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Kemal Kılıçdaroğlu'nun tebrik açıklamasının ironi olduğunu söyledi.

Grup başkanını genel başkanın seçtiğini hatırlatan Atik, "Kılıçdaroğlu ‘hayırlı olsun’ derken ironi yapmış. Bu seçim geçersizdir" şeklinde konuştu.

"BU KORSAN BİR TOPLANTI”

Özel’in toplantı yapma yetkisi olmadığını ifade eden Fatih Atik, "Özgür Özel’in grup başkanı seçilmesi için genel başkanın ıslak imzalı yazı göndermesi lazım. Ancak o zaman grup başkanı sayılabilir. Böyle bir yazı gönderilmedi, gönderilmeyecek de" dedi.

"TBMM'DEN KALDIRILACAK"

CHP Grup Başkanı koltuğunun şu anda boş olduğunu söyleyen Atik, "Kemal Bey Meclis Başkanlığı’na yazı göndermeyecek. TBMM albümünden Özel’in ‘Grup Başkanı’ yazısı kaldırılacak" sözlerini kullandı.

