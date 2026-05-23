Sınırda yoğunluk zirvede! Bayram ziyareti diye gidiyorlar, çoğu dönmeyecek
Kurban Bayramı için ülkelerine giden Suriyeliler sınırda yoğunluk oluşturdu. Kilis Öncüpınar'dan günde yaklaşık 2 bin kişi ülkesine geçiyor. Sınırda kolaylık için Türk plakalı araçlara harç muafiyeti tanındı. Durumun iyileştiğini söyleyen birçok aile ise bayram sonrası kalıcı dönüşü hedefliyor.
- Babüsselam Sınır Kapısı Genel İlişkiler Müdürü Hassan Hac Ali, Kurban Bayramı nedeniyle sınır kapılarında yoğunluk yaşandığını ve gönüllü geri dönüşler için özel bir alan oluşturulduğunu belirtti.
- Her gün yaklaşık 2 bin Suriyelinin ülkelerine dönüş yaptığı ve gümrük idaresinin bayrama özel kolaylıklar sağladığı ifade edildi.
- Türk plakalı araçların, sahibi Suriyeli ise harçtan muaf tutulduğu ve iki ay süreyle ücretsiz geçiş imkanı tanındığı bildirildi.
- Muhammed Avn isimli Suriyeli, ülkesine dönmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, yurt dışındakilere Suriye'nin kendilerine ihtiyacı olduğu çağrısında bulundu.
- Türkiye'de doğan ve ilk kez Suriye'yi görecek olan 10 yaşındaki Amal Ravi, anneannesiyle görüşeceği için mutlu olduğunu dile getirdi.
- 8 yıldır Türkiye'de yaşayan Mustafa Keyyali, rejimin yıkılmasının ardından ülkesini birkaç kez ziyaret ettiğini ve bayram sonrası kalıcı geri dönüş planladığını söyledi.
Türkiye'de uzun yıllardır hayatını sürdüren Suriyeliler, Kurban Bayramı'nı kendi topraklarında geçirmek amacıyla sınır hatlarında büyük bir hareketlilik oluşturdu.
Babüsselam Sınır Kapısı Genel İlişkiler Müdürü Hassan Hac Ali yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı dolayısıyla sınır kapılarında yoğunluk yaşandığını belirterek, gönüllü geri dönüşler için özel bir alan oluşturulduğunu söyledi.
Farklı vatandaşlıklara sahip yaklaşık 2 bin Suriyelinin her gün ülkelerine dönüş yaptığını belirten Hac Ali, gümrük idaresi tarafından bayrama özel bazı kolaylıklar sağlandığını ifade etti.
İsrail’de "anlaşma" paniği: Netanyahu 'acil' toplantıya çağırdı
TÜRK PLAKAYA MUAFİYET
Hac Ali, Türk plakalı araçların, sahibinin Suriyeli olması şartıyla harçtan muaf tutulduğunu, ayrıca iki ay süreyle ücretsiz geçiş imkanı tanındığını bildirdi.
"SURİYE'NİN BİZE İHTİYACI VAR"
Ailesiyle birlikte bayram tatilini Suriye'de geçirmek üzere sınır kapısına gelen Muhammed Avn, ülkesine dönmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.
Trump'tan Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya özel mesaj! "Herkes fotoğrafımızdan bahsediyor"
Avn, şöyle konuştu:
"Güzel ülkemize geri dönüyoruz, hoşgörüyle karşılanıyoruz. Yurt dışındakilere sesleniyorum; Suriye'nin bize ihtiyacı var. Her ziyaretçi Suriye'ye ve Suriye'de yaşayanlara destek olur. Bize düşen ülkemizi ziyaret etmek. Kendi ülkesini ziyaret eden ancak bu mutluluğu hissedebilir."
SURİYE'YE İLK GİDEN SURİYELİLER...
Türkiye'de doğan 10 yaşındaki Amal Ravi ise, şunları söyledi:
"Türkiye'de doğdum ve Suriye'yi hiç görmemiştim. Anneannemle hep telefonla görüşüyordum. Şimdi ilk kez görüşeceğim için çok mutluyum."
Suriye'nin Kelli köyünden olduğunu ve 8 yıldır Türkiye'de yaşadığını dile getiren Mustafa Keyyali, rejimin yıkılmasının ardından birkaç kez ülkesini ziyaret ettiğini söyledi.
Keyyali, "Bayram sonrası kalıcı geri dönüş yapmayı planlıyorum. İnsanın kendi ülkesi gibisi yok; en rahat hissettiği yer orası. 7 torunum Türkiye'de dünyaya geldi" diye konuştu.
BAYRAMDA GERİ DÖNÜŞLER HIZLANDI
14 yıldır Türkiye'de yaşayan Muhammed Uleyvi de Suriye'deki şartların iyileştiğini belirtti.
Uleyvi, "Şu an durumlar iyi, inşallah daha da güzel olacak ve ülkemizde kalacağız. Tüm Suriyelilerin geri dönerek ülkelerine fayda sağlaması gerekiyor." diye konuştu.
8 yıldır Türkiye'de yaşadığını ve terzi atölyesi işlettiğini söyleyen Abdülkerim Yasin de "Bayramda geri dönüyoruz. Tüm Suriyelilerin geri dönmesini temenni ediyorum. Herkes kendi durumuna göre karar alacak." ifadelerini kullandı.