Düzce'nin CHP'li Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, iskan ruhsatı karşılığında iş insanlarından rüşvet ve çek talep ettiği gerekçesiyle "irtikap" suçundan Afyonkarahisar'da gözaltına alındı.

Düzce'nin CHP'li Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, "irtikap" suçundan gözaltına alındı.

2,5 MİLYON LİRA TALEP ETMİŞ

Müşteki E.Ö, 2023'te ruhsat aldığı inşaatı devam eden taşınmazının iskan işlerinin tamamlanması için kendisine babası H.Ö. aracılığıyla ulaşarak 2,5 milyon lira talep eden Albayrak'ın bunun karşılığında çek almayı kabul ettiğini, sonrasında inşaatına kısmi iskan aldığını beyan ederek Düzce Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.

PARAYI VERMEYİNCE İNŞAATI DURDURDU

Ayrıca H.P'nin de aynı gerekçelerle inşaatının durdurulduğu ve çalışanı F.Ç. aracılığıyla Albayrak'ın kendisinden 1 milyon lira talep ettiğini ancak parayı vermediği için inşaat faaliyetlerinin devamına izin verilmediğine yönelik şikayeti ile benzer nitelikteki şikayetler üzerine Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca "irtikap" suçundan soruşturma başlatıldı.

AFYONKARAHİSAR'DA GÖZALTINA ALINDI

Belediye Başkanı Albayrak hakkında gözaltı kararı verildi, evinde ve belediye iştirakinde arama yapıldı. Antalya'ya gittiği belirtilen Albayrak, Afyonkarahisar'da gözaltına alındı.

Haberle İlgili Daha Fazlası