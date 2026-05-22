İskan almak isteyenden milyonlar istedi! CHP'li Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak gözaltına alındı
Düzce'nin CHP'li Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, iskan ruhsatı karşılığında iş insanlarından rüşvet ve çek talep ettiği gerekçesiyle "irtikap" suçundan Afyonkarahisar'da gözaltına alındı.
- E.Ö., inşaatının iskan işlerinin tamamlanması için Albayrak'ın 2,5 milyon lira talep ettiğini beyan ederek şikayette bulundu.
- H.P. de benzer gerekçelerle inşaatının durdurulduğunu ve Albayrak'ın kendisinden 1 milyon lira talep ettiğini ancak ödeme yapmadığı için inşaatına izin verilmediğini iddia etti.
- Bu şikayetler üzerine Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
- Albayrak hakkında gözaltı kararı verildi ve Afyonkarahisar'da gözaltına alındı.
2,5 MİLYON LİRA TALEP ETMİŞ
Müşteki E.Ö, 2023'te ruhsat aldığı inşaatı devam eden taşınmazının iskan işlerinin tamamlanması için kendisine babası H.Ö. aracılığıyla ulaşarak 2,5 milyon lira talep eden Albayrak'ın bunun karşılığında çek almayı kabul ettiğini, sonrasında inşaatına kısmi iskan aldığını beyan ederek Düzce Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.
PARAYI VERMEYİNCE İNŞAATI DURDURDU
Ayrıca H.P'nin de aynı gerekçelerle inşaatının durdurulduğu ve çalışanı F.Ç. aracılığıyla Albayrak'ın kendisinden 1 milyon lira talep ettiğini ancak parayı vermediği için inşaat faaliyetlerinin devamına izin verilmediğine yönelik şikayeti ile benzer nitelikteki şikayetler üzerine Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca "irtikap" suçundan soruşturma başlatıldı.
AFYONKARAHİSAR'DA GÖZALTINA ALINDI
Belediye Başkanı Albayrak hakkında gözaltı kararı verildi, evinde ve belediye iştirakinde arama yapıldı. Antalya'ya gittiği belirtilen Albayrak, Afyonkarahisar'da gözaltına alındı.