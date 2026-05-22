Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir meyhane açılışında ettiği duayla tartışmaların odağına yerleşen emekli imam Ferhat Taşkın, yükselen tepkilerin ardından açıklama yaptı. Yaşananlardan dolayı mağdur olduğunu savunan Taşkın, özür dileyerek “Allah’tan affımı diliyorum” ifadelerini kullandı.

Fethiye'de gerçekleştirilen meyhane açılışında emekli imam Ferhat Taşkın'ın dua etmesi vatandaşların tepkisini çekti. Görüntülerin sosyal medyada yayılması sonrası çok sayıda kişi duruma tepki gösterdi.

Meyhaneyi dualarla açan imamdan yeni açıklama… “Allah’tan affımı diliyorum”

ÖZÜR DİLEDİ

Tepkilerin çığ gibi büyümesi üzerine açıklama yapan Taşkın'ın özür dilediği öğrenildi. Olayın ardından Muğla İl Müftülüğü de yazılı açıklama yaparak söz konusu kişinin emekli imam olduğunu ve kurumla aktif ilişkisinin bulunmadığını bildirdi.

TEPKİLER BÜYÜDÜ: UYGUN VE DOĞRU DEĞİL

Sanayi camisinde namaz kılan Sercan Güllü, "Fethiye halkı olarak biz buna üzüldük. Bir imamın bu durumda böyle bir şeyi yapması bizce çok yanlış. Netice itibariyle dinimize, bize uygun olmayan bir hareketti. Çok da uygun olmayan bir hareketti. Keşke yapmasaydı, keşke söylemeseydi. Halkın aslında buna karşı çıkması lazım. Netice itibariyle dini değerlerimize hakaret. Orası bir meyhane. Bize uygun olmayan bir hareket bir alanda dua ederek böyle bir yeri açmak çok da uygun ve doğru değil" dedi.

Meyhaneyi dualarla açan imamdan yeni açıklama… “Allah’tan affımı diliyorum”

Yıllarca aynı camide namaz kılan vatandaşlar, yaşananların kendilerini rahatsız ettiğini söylerken, uzun yıllardır aynı camide namaz kıldığını ifade eden Selahattin Desteci, "Bu ilçede her çeşit insan var. Açılışta konuştuğu kesin. Bu camide uzun yıllar imamlık yaptı. Ama hata yaptı, sonra özür diledi. İmamın böyle bir şey yapması hata. Adamı çorbacı açılışı diye çağırıyorlar, sonra meyhane olduğunu gösteriyorlar" diye konuştu.

Meyhaneyi dualarla açan imamdan yeni açıklama… “Allah’tan affımı diliyorum”

“ALLAH’TAN AFFIMI DİLİYORUM”

Bu arada meyhane açılışında dua edince eleştiri yağmuruna tutulan emekli imam Ferhat Taşkın da açıklama yaptı. Haberlerin altına hakaret içerikli yorum yapanları Allah'a havale ettiğini belirten Taşkın, "Allah'tan affımı diliyorum" dedi.

Meyhane açılışında yaptığı dua nedeniyle beklemediği bir hakaret ve tepkiyle karşılaştığını ve mağdur olduğunu ileri süren Taşkın, "Bazı çevreler, sırf oradaki içki olayını bahane ederek sosyal medyada ağır eleştiri ve hakaretlerde bulunmuşlar. Kendisini bilmez insanlar. Onları ben Allah'a havale ediyorum. Ben çok mağdurum. Böyle bir şey olacağını bilseydim evimden çıkmazdım, bu yoldan, bu sokaktan geçmezdim. Bu hususta hem kendi camiama hem dini yönden bir şeye sebep olduğum için onlardan da halkımızdan da başta yüce Allah'tan affımı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Meyhaneyi dualarla açan imamdan yeni açıklama… “Allah’tan affımı diliyorum”

NE OLMUŞTU?

Muğla’nın Fethiye ilçesinde geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen bir meyhane açılışında yaşananlar geniş yankı uyandırmıştı. Açılışa davet edilen ve kısa süre önce emekli olduğu öğrenilen imam Ferhat Taşkın’ın dua etmesi sosyal medyada gündem olurken, görüntüler çok sayıda kullanıcı tarafından eleştirilmişti.

Törende, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çelik ile CHP’li Belediye Başkan Yardımcısı Veli Uysal’ın da yer aldığı görülmüştü. Belediye Başkan Yardımcısı Uysal’ın işletme sahibine “bol ve bereketli kazançlar” dileğinde bulunması da tartışmaları daha da alevlendirmişti. Görüntülerin yayılması sonrası “dualı meyhane açılışı” sosyal medyada günlerce konuşulmuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası