Suudi Arabistan merkezli Al-Arabiya, birkaç saat içinde ABD-İran tarafından açıklanacağını iddia ettiği barış anlaşmanın 9 maddelik nihai taslak metni olduğu iddia edilen belgeyi yayınladı.

Al-Arabiya’da yer alan haberde, ABD ve İran’ın taslak metni birkaç saat içinde açıklanması beklendiği kaydedildi. Her iki tarafın resmen duyurduktan hemen sonra yürürlüğe gireceği kaydedilen 9 maddelik anlaşmanın temel maddeleri şu şekilde sıralandı:

Kara, deniz ve hava dahil olmak üzere tüm cephelerde derhal, kapsamlı ve şartsız ateşkes Askeri, sivil veya ekonomik altyapıyı hedef almamaya karşılıklı taahhüt Askeri operasyonlara son verilmesi ve medya savaşının durdurulması Ülkelerin egemenliğine, toprak bütünlüğüne saygı gösterme ve iç işlerine müdahale etmeme taahhütleri Basra Körfezi, Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi'nde seyrüsefer özgürlüğün garanti altına alınması Anlaşmanın uygulamasını takip etmek ve anlaşmazlıkları çözmek için ortak mekanizma kurulması Çözülmemiş konularla ilgili müzakerelerin 7 gün içinde başlatılması İran'ın anlaşma şartlarına bağlılığı karşılığında ABD’in İran yaptırımlarının kademeli olarak kaldırılması Taslak anlaşma, uluslararası hukuka ve BM Şartı'na Şartı'na saygı çerçevesinde olduğunu vurgulamaktadır.

"YA SAHİP OLMAYACAKLAR YA DA ÇOK SERT BİR ŞEY YAPACAĞIZ"

Beyaz Saray’da gazetecilerin sorularını cevaplayan ABD Başkanı Trump, İran’a ilişkin, "Ya onların nükleer silaha sahip olmamasını sağlayacağız ya da çok sert bir şey yapmak zorunda kalacağız" ifadelerinde bulunmuştu.

İran’ın zenginleştirilmiş uranyumu tutmasına izin verilmesi ihtimaline ilişkin bir soruya Trump, "Hayır. Yüksek derecede zenginleştirilmiş uranyumu biz alacağız" cevabını vermişti. Trump, "Buna ihtiyacımız olduğu için değil. Muhtemelen elde ettikten sonra imha ederiz. Ama onların buna sahip olmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan, İran'da iki üst düzey yetkili, Dini Lider Mücteba Hamaney'in nükleer silah üretimine yakın seviyede zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına gönderilmemesi yönünde talimat verdiğini bildirdi. Yetkililer, Tahran'ın uranyumun yurt dışına gönderilmesinin ülkeyi ABD ve İsrail'in gelecekteki saldırılarına karşı daha savunmasız bırakacağı görüşünde olduğunu aktardı.

İngiliz haber ajansı Reuters'a açıklama yapan İsrailli yetkililer ise ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'e İran'ın nükleer silah üretmek için gerekli olan yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stokunun İran'dan çıkarılacağı ve herhangi bir barış anlaşmasının buna ilişkin bir madde içermesi gerektiği konusunda güvence verdiğini söyledi.

