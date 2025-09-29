Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Okan Buruk'tan aylar sonra olaylı Fenerbahçe derbisi ve Mourinho itirafı: Abarttım!

Okan Buruk'tan aylar sonra olaylı Fenerbahçe derbisi ve Mourinho itirafı: Abarttım!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Okan Buruk&#039;tan aylar sonra olaylı Fenerbahçe derbisi ve Mourinho itirafı: Abarttım!
Spor Haberleri

Galatasaray, 2 Nisan 2025'te Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesini Victor Osimhen'in golleriyle 2-1 kazanıp rakibini elemişti. Karşılaşma sonrası Jose Mourinho ile Okan Buruk arasında yaşanan gerginlik günlerce gündemden düşmemişti. Fenerbahçe'nin başındaki Mourinho'nun burnunu sıkması sonucu saha içinde yüzünü tutarak yere düşen sarı-kırmızılı takımın teknik patronu, yaklaşık 6 ay sonra çok konuşulacak bir itirafta bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında oynanacak Liverpool maçı öncesi çarpıcı bir röportaj verdi. 51 yaşındaki teknik adam, geçtiğimiz sezon Şükrü Saraçoğlu Stadı'ndaki Fenerbahçe derbisi sonrası Jose Mourinho ile yaşadığı gerginliği değerlendirdi.

Okan Buruk'tan aylar sonra olaylı Fenerbahçe derbisi ve Mourinho itirafı: Abarttım! - 1. Resim

"BİR OYUNCU GİBİYDİM, YERE DÜŞTÜM"

The Athletic'ten Nick Miller'a konuşan Okan Buruk, meslektaşından ağır bir darbe almış görüntüsüyle yüzüne tutarak yere düşmesi hakkında, "Bir oyuncu gibiydim, yere düştüm! Biraz abarttım. Ondan böyle bir şey beklemiyordum. Hakemlerle el sıkışıyordum, diğer tarafa gidiyordum ve galibiyetimizi kutluyordum, o da bana geldi. Normalde maçtan sonra birbirimizi görür ve el sıkışırdık" ifadelerini kullandı.

Okan Buruk'tan aylar sonra olaylı Fenerbahçe derbisi ve Mourinho itirafı: Abarttım! - 2. Resim

"MOURINHO İLE 2 MAÇ DAHA OYNAMAYI BEKLİYORDUK"

Galatasaray'ın başında 3 şampiyonluk yaşayan Okan Buruk, Mourinho ile rekabeti sorulduğunda, "Çok zordu. Fenerbahçe'ye geldiğinde çok konuşmaya başladı. Onun tarzını biliyoruz. Sadece sahada oynamıyor. Saha dışında da oynamak istiyor. Birçok şey denedi ama sonunda biz ondan daha iyiydik. Ben ondan daha iyiydim. Ona karşı şampiyonluğu kazandık. Onların stadyumunda iki kez yendik. Bu yıl maalesef burada olmayacak. Onunla 2 maç daha oynamayı bekliyorduk" cevabını verdi.

Okan Buruk'tan aylar sonra olaylı Fenerbahçe derbisi ve Mourinho itirafı: Abarttım! - 3. Resim

GUARDIOLA'YA ÖVGÜ

Şampiyonlar Ligi'nde Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City'ye karşı mücadele edecek tecrübeli çalıştırıcı, "Geçen yıl Türkiye'de Mourinho'ya karşı oynamak benim için büyük bir zorluktu. Genelde Galatasaray, Fenerbahçe'ye ya da Galatasaray Manchester City'ye karşı oynar. Bir teknik direktör olarak, özel bir şeyler yapabilirsem, Pep'e karşı bir şey başardığımı söyleyebilirim" dedi.

Okan Buruk'tan aylar sonra olaylı Fenerbahçe derbisi ve Mourinho itirafı: Abarttım! - 4. Resim

 

