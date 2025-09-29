Okan Buruk'tan Sane ve Osimhen açıklaması: Yıldız golcü sahada olacak mı?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İngiltere ekibi Liverpool'u konuk edecekleri karşılaşma öncesi Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Deneyimli çalıştırıcı, "Leroy Sane'nin performansı şu an nasıl, yüzde 100'üne ne zaman gelir?" sorusunu cvevapladı.

"TAKIM OLARAK DAHA İYİSİNİ YAPMALIYIZ"

Alman futbolcunun bireysel performansını yorumlamaktan kaçınan Okan Buruk, "Tüm oyuncularımdan memnunum. Hepsi ellerinden geleni yapıyor. Süper Lig'de 7'de 7 ile gidiyoruz. İyi oynamadığımız maçlar oldu. Sadece 1-2 oyuncu üzerinden değil, takım olarak daha iyisini yapmalıyız. Birinci sorumluluk benim. Oyuncularını iyi hazırlaması, motive etmesi, maç planını hazırlaması konusunda birinci iş teknik ekipte. Oyuncularıma inanıyorum, güveniyorum. Her oyuncu yüzde 100'ünü yapmaya çalışıyor. Tabii ki maç maç değişiyor. Liverpool'un Crystal Palace performansına bakarsak, ilk yarıyı 5-0 geride bitirmesi gerekiyordu. Gerçekte böyle bir takım değil, oyuncular kötü oynayabilir, rakip daha iyi olduğu yerler olabilir. Geçen sezon takım olarak bitirmiştik. Bu sene de yeni oyuncularla birlikte aynı performansı yakalamaya çalışıyoruz. Yeni gelenler adapte olacak, kadrolar yaz başında tamamlanmıyor. Oyuncularımızın hepsini oynatmak için çok fazla değişiklik yaptık. Sabit kadroyla devam etmiyoruz. Sıkıntılar olabiliyor. Galatasaray yarından itibaren kendi kimliğini göstermeli" ifadelerini kullandı.

OSIMHEN SAHADA OLACAK MI?

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, "Victor Osimhen yüzde 100 hazır olacak mı?"sorusu üzerine ise "Victor antrenmanlara devam etti. Bugün de son antrenmandaki durumunu göreceğiz. Son maçta 10 dakika oynaması, antrenmanlara devam etmesi pozitif. Bugünkü durumuna bakıp karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.