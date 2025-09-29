Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Galatasaray’da Mario Lemina'nın kalması zor görünüyor! Sözleşmesindeki madde ortaya çıktı

Galatasaray’da Mario Lemina'nın kalması zor görünüyor! Sözleşmesindeki madde ortaya çıktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray’da Mario Lemina&#039;nın kalması zor görünüyor! Sözleşmesindeki madde ortaya çıktı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında sahasında Liverpool ile karşılaşacak olan Galatasaray, turnuvadaki ilk puan ya da puanlarını kazanmak istiyor. Sarı-kırmızılılarda takım içinde de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak takımda aldığı süre azalarak sezon sonunda ayrılması beklenen Mario Lemina'nın sözleşmesindeki madde ortaya çıktı.

Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u konuk edecek olan Galatasaray'a geçen sezon ortasında gelen Mario Lemina, çifte kupalı şampiyonluğa önemli katkı sağlamıştı.

Bu sezon bekleneni henüz veremeyen yıldız oyuncu, lig ve Avrupa'da oynanan 8 maçın 4'üne ilk 11'de çıkabildi. Bu rakamın Lemina'nın sözleşmesine koyulan + 1 yıl opsiyonu karşılamadığı ortaya çıktı.

Galatasaray’da Mario Lemina'nın kalması zor görünüyor! Sözleşmesindeki madde ortaya çıktı - 1. Resim

LEMİNA MAÇLARIN YÜZDE 60'INDA OYNARSA SÖZLEŞMESİ UZAYACAK

Sabah'ta yer alan habere göre sarı-kırmızılı kulüple Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Gabonlu orta saha, maçların yüzde 60'ında ilk 11'de oynaması halinde 2026-27 sezonuna Galatasaray'da devam edecek. Şu ana kadar maçların yarısında oynayan ve bu kriteri yüzde 50 karşılayan Lemina, İlkay Gündoğan transferi sonrasında forma şansı bulmakta zorlanıyor.

Galatasaray’da Mario Lemina'nın kalması zor görünüyor! Sözleşmesindeki madde ortaya çıktı - 2. Resim

YILLIK 2.5 MİLYON EURO GARANTİ MAAŞI VAR

Motivasyon sorunu yaşayan tecrübeli orta saha, Galatasaray'dan yıllık 2.5 milyon euro garanti ücret kazanıyor.

KİRA VE ÇOCUK MASRAFLARI YÖNETİMDEN

Yönetim, maaşına zam yapmadığı Lemina'nın ailesi ile ilgili giderlerini (ev kirası, çocuğunun okul masrafı) üstlenerek sezon başında oyuncuya jest yapmıştı.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Emniyet 18 ilde operasyon başlattı! 984 milyonluk vurgun yapan çete çökertildiGüllü'nün ölümündeki soru işaretleri! Emekli Emniyet Müdürü şüpheli kısmı açıkladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın Galatasaray planı: Oyunculara talimat verdi - SporBeşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın Galatasaray planıGalatasaray'da Dursun Özbek'in takıma güveni tam! Liverpool maçı öncesi konuştu - SporÖzbek'in takıma güveni tam!İşte Sadettin Saran'ın soyunma odasında yaptığı o konuşma: Savaşın, savaşın, savaşın! - Sporİşte Sadettin Saran'ın soyunma odasında yaptığı o konuşmaBarcelona evinde kazandı, Real'den liderliği aldı - SporBarcelona evinde kazandı, Real'den liderliği aldıFenerbahçe'de İsmail Yüksek gözdağı verdi: Kimse bir hükme varmasın - Sporİsmail Yüksek gözdağı verdi: Kimse bir hükme varmasınEmre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe açıklaması: Adımın anılması doğal - SporBelözoğlu'ndan Fenerbahçe açıklaması: Adımın anılması doğal
Sonraki Haber Yükleniyor...