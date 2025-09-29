Galatasaray’da Mario Lemina'nın kalması zor görünüyor! Sözleşmesindeki madde ortaya çıktı

Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u konuk edecek olan Galatasaray'a geçen sezon ortasında gelen Mario Lemina, çifte kupalı şampiyonluğa önemli katkı sağlamıştı.

Bu sezon bekleneni henüz veremeyen yıldız oyuncu, lig ve Avrupa'da oynanan 8 maçın 4'üne ilk 11'de çıkabildi. Bu rakamın Lemina'nın sözleşmesine koyulan + 1 yıl opsiyonu karşılamadığı ortaya çıktı.

LEMİNA MAÇLARIN YÜZDE 60'INDA OYNARSA SÖZLEŞMESİ UZAYACAK

Sabah'ta yer alan habere göre sarı-kırmızılı kulüple Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Gabonlu orta saha, maçların yüzde 60'ında ilk 11'de oynaması halinde 2026-27 sezonuna Galatasaray'da devam edecek. Şu ana kadar maçların yarısında oynayan ve bu kriteri yüzde 50 karşılayan Lemina, İlkay Gündoğan transferi sonrasında forma şansı bulmakta zorlanıyor.

YILLIK 2.5 MİLYON EURO GARANTİ MAAŞI VAR

Motivasyon sorunu yaşayan tecrübeli orta saha, Galatasaray'dan yıllık 2.5 milyon euro garanti ücret kazanıyor.

KİRA VE ÇOCUK MASRAFLARI YÖNETİMDEN

Yönetim, maaşına zam yapmadığı Lemina'nın ailesi ile ilgili giderlerini (ev kirası, çocuğunun okul masrafı) üstlenerek sezon başında oyuncuya jest yapmıştı.