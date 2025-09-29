Galatasaray'da Dursun Özbek'in takıma güveni tam! Liverpool maçı öncesi konuştu

ALİ NACİ KÜÇÜK- G.Saray Yönetimi Şampiyonlar Ligi’ndeki kritik Liverpool maçı öncesinde takıma moral ziyafeti verdi. Ligde yedide yedi yaparak bir rekor daha kıran Okan Buruk ve talebeleri artık gözünü Devler Ligi’ne dikti. Lige harika bir başlangıç yapmış olsa da, Şampiyonlar Ligi’nde Frankfurt karşısında alınan 5-1’lik yenilgi ve Alanya deplasmanındaki kötü oyun galibiyete rağmen takımda moralleri bozmuştu. Kemerburgaz’da oyuncu ve aileleriyle yemekte bir araya gelen başkan Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu takıma olan güvenlerini ortaya koydu.

FRANKFURT'U UNUTUN

G.Saray’ın Türkiye’nin batıya açılan yüzü olduğunu söyleyen başkan Dursun Özbek “Bu takıma sonuna kadar güveniyoruz. Üç yıl üst üste şampiyon olarak bu güveni de boşa çıkarmadınız. Liverpool karşısında da Galatasaray’a yakışan mücadeleyi, takım ruhunu ortaya koyacağınızdan şüphemiz yok. Size güveniyoruz” ifadelerini kullandı. Farklı Frankfurt yenilgisini yol kazası olarak gördüğünü söyleyen Özbek “İkinci golü bulsak başka senaryoların yazılacağı bir maçtı. Çok kırılma anları oldu. Liverpool’a karşı daha iyi oynayacağımızı düşünüyorum. Sadece sahaya odaklanın” dedi.

VAN DİJK TAKIMI UYARDI

Liverpool’un 2-1 kaybettiği Crystal Palace karşılaşmasının ardından kaptan Van Dijk “Bu sezonki ilk yenilgimiz. Endişelenmeye gerek yok ama çok hızlı bir şekilde toparlanmalıyız. Çünkü Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’a karşı çok zor bir maçımız var. Hazır olmak zorundayız” dedi.

LİVERPOOL’A KARŞI TARİH YAZIYOR

Galatasaray, Liverpool ile tarihinde yedinci defa karşılaşacak. İki takım arasında oynanan altı maçta sarı kırmızılılar üç galibiyet alırken, rakibine bir kere yenildi, iki karşılaşma ise berabere bitti. İki takım son olarak 2011 yılında karşı karşıya geldi, bu maçı Galatasaray 3-0 kazanmayı başardı.

MAÇIN HAKEMİ TURPİN

UEFA, Galatasaray-Liverpool maçına en tecrübeli hakemlerden Clement Turpin’i atadı. Şampiyonlar Ligi’nde yarın akşam RAMS Park’ta oynanacak karşılaşmada Fransız hakem düdük çalacak. Turpin’in yardımcılıklarını Nicolas Danos ile Benjamin Pages üstlenecek.