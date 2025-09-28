Arda Turan fırtınası sürüyor: 1.5 yıl sonra bir ilke imza attı
Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nin 7. haftasında konuk olduğu Rukh Vynnyky'yi 4-0 mağlup etti ve aylar sonra yeniden Ukrayna Ligi'nin zirvesine çıktı.
Teknik Direktör Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nin 7. haftasında Rukh Vynnyky ile deplasmanda karşılaştı.
FARKLI GALİBİYET
Arena Lviv'de oynanan karşılaşmayı 4-0 kazanan Shakhtar Donetsk'te galibiyet gollerini 27. dakikada Luca Meirelles, 31 ve 49. dakikalarda Pedrinho ile 90. dakikada Isaque kaydetti.
LİDERLİĞE YÜKSELDİ
Bu galibiyetle puanını 17 yapan Shakhtar Donetsk, Arda Turan yönetiminde aylar sonra Ukrayna Ligi'nde liderliğe yükseldi. Ev sahibi ise 3 puanla son sırada kaldı.
1.5 YILLIK ÖZLEM BİTTİ
Ukrayna Premier Ligi'nde geçtiğimiz sezonun ilk haftasında birinci sıraya yerleşen ancak sonrasında zirvenin uzağında kalan Shaktar Donetsk, yaklaşık 1.5 yıl sonra liderlik koltuğuna oturdu.
