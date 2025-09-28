Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Milli sporcu Ferhat Arıcan'dan altın madalya

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Milli sporcu Ferhat Arıcan&#039;dan altın madalya
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Milli sporcu Ferhat Arıcan, Macaristan'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda elde ettiği 14.250 puanla ikinci altın madalyasını elde etti.

Macaristan'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası, sona erdi.

Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre Türkiye, Szombathely kentindeki organizasyonu 3 altın madalya ile tamamladı.

Milli sporcu Ferhat Arıcan, bugün paralel bar aletinde elde ettiği 14.250 puanla ikinci altın madalyasını elde etti.

Öte yandan paralel barda Altan Doğan 13.600 puanla beşinci, Mert Efe Kılıçer barfiks aletinde 13.700 altıncı oldu.

Ferhat, dün kulplu beygir aletinde, Mehmet Ayberk Koşak ise halka aletinde altın madalya kazanmıştı.

Ayrıca Ferhat Arıcan paralel bar aletinde, Mert Efe Kılıçer ise barfiks aletinde topladığı puanlarla özel ödülün sahibi oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Mekke Kulesi yerle bir oldu: Gazze’de İsrail’in füzeli saldırısı kamerada
