Arda Güler'in hareketi olay oldu: Pervasızca, öz geçmişine bir leke

LaLiga'nın son haftasındaki derbide Atletico Madrid'e 5 golle mağlup olan Real Madrid'de maça damgasını vuran Arda Güler, hem performansı hem de ikinci yarıdaki hareketi nedeniyle İspanya'da gündem oldu.

Estadio Metropolitano'da oynanan karşılaşmada ağır bir yenilgiyle ayrılan eflatun beyazlılarda, takımın en öne çıkan isimleri milli yıldız Arda Güler ve Fransız golcü Kylian Mbappe oldu.

ARDA GÜLER YETMEDİ

Alonso'nun gelişiyle büyük çıkışa geçen ve eflatun beyazlıların hücum organizasyonlarında kilit rol üstlenen Arda Güler, derbide de çıkışını sürdürdü.

MBAPPE'YE BİR ASİST DAHA

Karşılaşmanın 25. dakikasında Kylian Mbappe'ye enfes bir pas gönderen genç oyuncu, Fransız yıldızın ağları sarsmasıyla asist hanesine bir gol pası daha ekledi.

🔥 Arda Güler'den enfes gol pic.twitter.com/S8kfbapRja — Türkiye Spor (@Turkiye_Spor) September 27, 2025

ARDA'DAN HARİKA GOL

Kylian Mbappe'nin golünde asiste imza atan Arda Güler, müsabakanın 36. dakikasında bir kez daha sahne aldı ve ceza sahasına gönderilen ortaya tekte şık bir vuruş yaparak fileleri havalandırdı.

TOPLAMDA 6 GOL KATKISI

Atletico Madrid'e karşı birer gol ve asistle yıldızlaşan Arda Güler, bu sezon La Liga'da çıktığı 7 maçta 3 gol ve 3 asistlik performansa ulaştı.

O HAREKETİ ELEŞTİRİ ALDI

Milli yıldızın başarılı performansı büyük övgü alırken mücadelenin ikinci yarısında penaltıya sebebiyet verdiği pozisyonda yaptığı hareket ise eleştiri aldı.

İSPANYA'DA GÜNDEM OLDU

İspanyol basınında geniş yer alan Arda Güler hakkında yapılan değerlendirmeler şu şekilde:

"BAMBAŞKA BİR SEVİYEDE"

Marca: "Sezonun başındaki o korkutucu makine gibi takımdan eser yok. Sadece her zaman süper kahramanı oynamaya hazır Mbappe'den ve Xabi'nin anlaşılmaz bir şekilde sahadan çıkardığı, bambaşka bir seviyede yaşıyormuş gibi görünen Arda Güler'den gelen anlık görüntüler var. Gerisi tam bir felaket."

"MADRIN'İN EN İYİLERİYDİ"

Rtve: "Arda Güler ve Mbappe, Madrid'in en iyi oyuncularıydı. Vinicius, rakiplerini çalımladıktan sonra penaltı noktasında Güler'in Oblak'ı voleyle geçmesini sağladı."

"ARDA GERİ DÖNÜŞÜ TAMAMLADI"

Mundo Deportivo: "Atletico Madrid'in muhteşem başlangıcının ardından Arda Güler yönetimindeki Real Madrid, beraberlik golünün asistini yapan Türk futbolcunun golüyle 1-0'dan geri dönüşü tamamladı.

"PERVASIZ BİR HAREKET"

AS: "Muhteşem bir performans sergiledi ancak son dakikalarda biraz bocaladı. İlk 11'in sürpriziydi ve Mastantuono'yu yedek kulübesinde bıraktı. Sağ kanatta başladı ve Mbappe ile etkileyici bir bağlantı kurma yeteneği gösterdi. Arda, Kylian gibi bir öldürücü için bulunmaz bir nimet olan savunmanın arkasına topları kontrol ediyor, zamanlıyor ve gönderiyor. Buna orta sahadaki katkısı ve derinlerden gelme yeteneği de eklendiğinde, ortaya olağanüstü bir sonuç çıkıyor. Derinlerden gelerek skoru 2-1 yapan golü attı. Tek dezavantajı ikinci yarıdaydı. Normalden daha fazla top kaybetti ve tartışmaya açık olsa da bacağını fazla kaldırdığı açıkça görülen bir penaltı yaptırdı. Pervasız bir hareket. Ve öz geçmişine bir leke."