Volkan Demirel'den canlı yayında Fenerbahçe açıklaması: Sadettin Saran’la yaptığı görüşmeyi anlattı

Güncelleme:
Fenerbahçe’nin eski kaptanı Volkan Demirel, sarı lacivertli kulübün yeni Başkanı Sadettin Saran’la yaptığı görüşmenin detaylarını paylaştı. Resmi teklif almadığını ancak Saran ile takımın genel durumu ve teknik heyete ilişkin konuştuğu kaydeden Demirel, "Seçildikten sonraki süreçte akşam saatlerinde dertleşmemiz oluyor. Fikir alışverişlerimiz. Başkanın kafasında benimle ilgili bir tasarruf var" dedi. 

Fenerbahçe'nin efsane kaptanı Volkan Demirel, sarı lacivertli kulübün teknik direktör gündemiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Volkan Demirel, NOW Spor YouTube kanalında katıldığı yayında Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’la yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı.

"HER ZAMAN GÖREVE HAZIRIZ"

İhtiyaç duyulması durumunda her zaman görev almak için hazır olduğunu belirten Demirel, "Dışarıda, tanıdık, eş dost herkes benim camianın içinde olmamı istiyor. Bu benim için gurur verici bir şey. Ben hiçbir zaman böyle bir talepte bulunmam. Tabii ki hedefim orası. Çalışmamla, azmimle, kafamdakilerle bir gün oraya gelip en kıymetli şeyi vermek istiyorum. Hiçbir zaman öyle bir talebim olmayacak. İhtiyaç duyulursa biz her zaman görev almaya hazırız. Böyle bir talepte bulunmadım ve hiçbir zaman da bulunmayacağım. Beni layık görürlerse, çağırırlarsa konum neresi gösterilirse elimizden geleni yapmaya çalışırız." dedi.

"BAŞKANLA FİKİR ALIŞVERİŞLERİMİZ OLUYOR"

Saran'ın kendisiyle ilgili bir tasarrufu olduğunu ancak resmi bir teklif almadığını söyleyen Demirel, "Resmi teklif almadım. Sadettin başkanla seçim öncesinde ve seçildikten sonraki süreçte akşam saatlerinde dertleşmemiz oluyor. Fikir alışverişlerimiz. Başkanın kafasında benimle ilgili bir tasarruf var. Ama tabii ki ben ‘Başkanım beni nereye düşünürsünüz?’ diye sormam. Bu benim soracağım bir soru değil, başkanın vereceği bir karar. Başkanın benimle ilgili bir tasarrufu varsa en iyi yere, en iyi konuma getireceğine düşünüyorum. Öyle bir şartım ve kaidem de yok. Seçim öncesinde de seçim sonrasında da konuştum. Böyle yaptım diye ben bir yerde olacağım diye bir durum yok. Tamamen başkanımızın ve yönetimimizin vereceği bir karar. Verilen her karara saygı duyarım." ifadelerini kullandı.

"HOCAYA ŞANS VERİLMESİ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco’ya destek olunması gerektiğini belirten Volkan Demirel, "Şu anda takımın bir hocası var. Ben hocayla devam edilmesi görüşündeyim. Yönetim değişmiş, başkan değişmiş. Oyuncular ne olacağını görmek istiyor. Hocaya biraz şans verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Her dakika hoca değiştiren bir takım olmasına gerek yok Fenerbahçe’nin. Herkes Zagreb maçından sonra böyle bir düşünceye girdi ama hocayla devam edilmesi en doğru karar gibi gözüküyor. En azından milli takım arasına kadar devam edilmeli." şeklinde konuştu.

