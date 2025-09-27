Samsunspor'da Yüksel Yıldırım'dan 'Fenerbahçe' tepkisi: Yenilmemiz için yapıyorlar

Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalan Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım'dan maç sonu hakem tepkisi geldi.

"HAKEM OYUNA MÜDAHALE ETTİ"

Karşılaşmayı cep telefonundan izlediğini ve aleyhte bir hakem yönetimi olduğunu söyleyen Yıldırım, HTSpor'a yaptığı açıklamada,"Maçı cep telefonumdan izledim. Çok iyi başladık, 2-0 da öne geçtik ama daha sonra herkesin gördüğü gibi hakemin oyuna müdahaleleri vardı. Verdiği kararların neredeyse hepsi aleyhimizeydi. Yediğimiz golden önce faul vardı. Maalesef faulü es geçti. Peşinden golü yedik." dedi.

KIRMIZI KART TEPKİSİ

Kırımızı kartın maçın şeklini değiştirdiğini belirten Yıldırım, "Cep telefonumdan bile görüyorum. Orada ilk rakip oyuncu vuruyor. İkisi de kendini yere salıyor. Gaziantepli oyuncunun yaptığı resmen bir oyundu ve hakem ikinci sarıdan bize kırmızıyı gösterince maçın şekli tamamen değişti." şeklinde konuştu.

"FENERBAHÇE MAÇINI KAYBEDELİM DİYE YAPIYORLAR"

Bir sonraki hafta oynanacak Fenerbahçe maçına vurgu yapan Yıldırım, tepkisinin dozajını artırarak "Yeter artık. Resmen Fenerbahçe maçını kaybedelim diye yapıyorlar. Bugünkü kırmızı kart sonrası şimdi benim Fenerbahçe maçında forvetim yok. MHK Başkanına söylüyorum. Yeter artık! Hakemlerin elinde rezil oluyoruz. Ayıp ya. Rezalet!" ifadelerini kullandı.