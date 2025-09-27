Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Spor > Eyüpspor ile Göztepe yenişemedi

Eyüpspor ile Göztepe yenişemedi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Eyüpspor ile Göztepe yenişemedi
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında ikas Eyüpspor ile Göztepe 0-0 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında ikas Eyüpspor ile Göztepe 0-0 berabere kaldı.

31. dakikada Felipe'nin ceza sahası dışına çıkarak müdahale ettiği topu önünde bulan Efkan Bekiroğlu'nun uzak mesafeden direkt kaleye gönderdiği top auta çıktı.

33. dakikada orta sahada kaptığı topla hareketlenen Draguş'un soldan içeri çevirdiği topa kale önünde Thiam dokunamadı ve meşin yuvarlak dışarı gitti.

39. dakikada sol taraftan kullanılan taç atışı sonrasında ceza sahasına gelen topu Juan kaleye gönderdi, savunmadan seken topa Allan altıpas içinde kafayla vurdu, kalecinin çelerek üst direkten geri dönen topa Allan bir kez daha vurdu, savunma gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

48. dakikada Allan'ın hatalı pası sonrası topla buluşan Draguş'un ceza yayı çevresinden çektiği şutta top üstten auta gitti.

90+2. dakikada Emre Akbaba'nın sol taç çizgisine yakın bir noktadan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına gönderdiği topa Thiam kafayla vurdu, kaleci meşin yuvarlağın ağlara gitmesine izin vermedi.

90+7. dakikada kullanılan köşe vuruşu sonrasında ceza sahası sol çaprazında topu kontrol eden Ampem'in ortasında Thiam kafayı vurdu, kaleci çizgi üstünde meşin yuvarlağı kontrol etti.

Karşılaşma golsüz sona erdi.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Kadir Sağlam, Ogün Kamacı, Göktuğ Erel

ikas Eyüpspor: Felipe, Robin Yalçın, Claro, Mujakic, Calegari, Yalçın Kayan (Dk. 55 Legowski), Kerem Demirbay (Dk. 85 Taşkın İlter), Umut Meraş (Dk. 68 Serdar Gürler), Seşlar, Draguş (Dk. 84 Ampem), Thiam

Göztepe: Lis, Allan, Heilton, Bokele, Arda Okan Kurtulan (Dk. 86 Taha Altıkardeş), Rhaldney (Dk. 86 Ahmet Ildız), Dennis, Cherni, Efkan Bekiroğlu (Dk. 63 Miroshi), Juan (Dk. 86 İsmail Köybaşı), Janderson (Dk. 76 Sabra)

Sarı kartlar: Dk. 1 Thiam, Dk. 42 Umut Meraş (ikas Eyüpspor), Dk. 3 Dennis (Göztepe)

