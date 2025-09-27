Eyüpspor ile Göztepe yenişemedi

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında ikas Eyüpspor ile Göztepe 0-0 berabere kaldı.

31. dakikada Felipe'nin ceza sahası dışına çıkarak müdahale ettiği topu önünde bulan Efkan Bekiroğlu'nun uzak mesafeden direkt kaleye gönderdiği top auta çıktı.

33. dakikada orta sahada kaptığı topla hareketlenen Draguş'un soldan içeri çevirdiği topa kale önünde Thiam dokunamadı ve meşin yuvarlak dışarı gitti.

39. dakikada sol taraftan kullanılan taç atışı sonrasında ceza sahasına gelen topu Juan kaleye gönderdi, savunmadan seken topa Allan altıpas içinde kafayla vurdu, kalecinin çelerek üst direkten geri dönen topa Allan bir kez daha vurdu, savunma gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.