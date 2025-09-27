Galatasaray maçı öncesi Liverpool'a soğuk duş: 90+7'de yıkıldılar

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi olan Liverpool, İstanbul'daki maç öncesinde ligde karşılaştığı Crystal Palace'a 2-1 yenildi.

Selhurst Park'ta oynanan mücadelede 9. dakikada Ismaïla Sarr'ın golüyle 1-0 geriye düşen Kırmızılar, 87. dakikada Federico Chiesa'nın attığı golle beraberliği yakaladı.

NKETİAH ATTI, GALİBİYET GELDİ

Ev sahibi Crystal Palace, mücadelenin 90+7. dakikasında Nketiah'nin golüyle Liverpool'u devirdi ve sahadan galibiyetle ayrıldı.

NAMAĞLUP UNVANI SONA ERDİ

Bu sonuçla ligde 6 haftanın ardından ilk kez mağlup olan Liverpool, 15 puanla liderliğini sürdürdü. Yoluna namağlup devam eden Crystal Palace ise 12 puanla ikinci sıraya yükseldi.

Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasındaki maçta 30 Eylül Salı günü Galatasaray'ın konuğu olacak.