Fenerbahçe'nin eski yıldızından Leroy Sane cevabı: Galatasaray'a gitmesi gereksizdi

Max Kruse, Alman ekibi Bayern Münih ile kontratı sona eren Alman yıldız Leroy Sane'nin Galatasaray ile sözleşme imzalamasına dair, "Birçok kişi Türkiye'ye transferini kariyerine zarar verecek bir adım olarak yorumladı" şeklindeki sözleri değerlendirdi.

"TÜRKİYE'YE TRANSFERİ ÇOK ERKEN"

Sane'nin yıllık 12 milyon euro kazanacak olmasına vurgu yapan Kruse, "Bence bu değişiklik gereksizdi. Bayern Münih'te en iyi dönemini yaşayan bir oyuncu olarak, kesinlikle başka seçenekleri de vardı. Galatasaray, ona en iyi teklifi yapmış görünüyor. Yine de Türkiye'ye transferinin kariyerinde çok erken olduğunu düşünüyorum. AncakTürkiye'ye transfer olması, Sane'yi milli takıma çağırmamak için hiçbir şekilde bir neden olmamalı" şeklinde konuştu.

"SÜPER LİG GÖSTERİLDİĞİ KADAR KÖTÜ DEĞİL"

2019 yılında 31 yaşındayken Fenerbahçe'ye transferi de hatırlatılan Max Kruse, "Her şeye rağmen Türkiye ilham verici bir ülke. Bence Süper Lig, burada bazen gösterildiği kadar kötü değil" sözlerini sarf etti.

8 MAÇTA BİR GOL, 2 ASİST

Güncel piyasa değeri 32 milyon euro olarak gösterilen 29 yaşındaki yıldız, Galatasaray'da bu sezon 8 maçta forma giyerken, bir gol ve 2 asistlik skor katkısı verdi.