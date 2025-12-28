Türkiye, uzun süredir hasret kalınan kar yağışına kavuştu. Kurak geçen ayların ardından boşalan barajları dolduracak kar, vatandaşta büyük sevince yol açtı. Kayak pistleri de ziyaretçilerle doldu. Beyaz örtüyle kaplanması güzel yurdumuzu daha da güzelleştirirken, yine kar yağışı sebebiyle bazı yollar kapandı, trafikte aksamalar oldu. Ama bütün bu aksaklıklar vatandaşın sevincini bozamadı.

Yurdun batısı dâhil büyük bölümünde vatandaş güne kar yağışıyla uyandı. Ülkede kışın en çetin geçtiği şehirlerden Kars ve Ardahan’da önceki gün başlayan ve aralıklarla süren kar yağışıyla şehir merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Kars Belediyesi ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kar küreme çalışması başlattı. Doğu illerinde vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünde, araçlarının üzerinde biriken karları temizledi. Şırnak’ta kar yağışının etkili olmasıyla birlikte yüksek kesimlerde kalınlık 1 metreyi aştı. Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bolu Dağı’nda da yoğun kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Ekipler zaman zaman geçişleri durduruyor.

Beyaz sevinç: Birçok şehir güne kar yağışıyla başladı

HER YERDE KAR VAR

Doğu şehirlerinin yanı sıra yurdun iç, kuzey ve hatta batı bölgelerinde de kar yağışı etkili oldu. Bursa Uludağ’da araçlar yolda mahsur kaldı. Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Gümüşhane, Artvin ve Bayburt’ta aralıklarla kar yağışı görülüyor. Eskişehir’de kent merkezi ve yüksek kesimlerde binaların çatıları, araçlar ve bitkiler karla örtüldü. Porsuk Çayı ve çevresinde kar güzel görüntüler oluşturdu. İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde de kar ve sisin etkisiyle görüş mesafesi azaldı. Kara yolları personeli kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor. Kar kalınlığının yaklaşık 20 santimetre olduğu güzergâhta jandarma ve trafik ekipleri, sürücüleri kış lastiği olmadan yola çıkmamaları konusunda uyardı. Manisa’nın Demirci ilçesine bağlı yüksek kesimlerde mevsimin ilk kar yağışı düştü, ilçenin yaylaları beyaza büründü. Sakarya ve Kocaeli de karla tanışan şehirlerimizden oldu.

Beyaz sevinç: Birçok şehir güne kar yağışıyla başladı

TARİHİ KONAKLAR KARLA KAPLANDI

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesinde kar yağışının ardından Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve konaklar, beyaz örtüyle kaplandı. Kar, ilçenin tarihî dokusuna bambaşka bir güzellik kattı.

Beyaz sevinç: Birçok şehir güne kar yağışıyla başladı

988 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Van, Hakkâri, Bitlis, Muş, Elazığ, Erzurum ve Kars’ta yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle 615, Kastamonu’da 202, Sinop’ta 34, Karabük’te 112, Tokat’ta ise 25 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Kar dolayısıyla kapanan yolların açılması için çalışmalar sürüyor.

Beyaz sevinç: Birçok şehir güne kar yağışıyla başladı

PERİBACALARINA BEYAZ ÖRTÜ

Her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan Kapadokya ve çevresinde de gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Yağışın ardından peribacaları beyaz örtüyle kaplandı. Uçhisar Kalesi çevresi ile Kılıçlar ve Güllüdere Vadilerinde turistler hatıra fotoğrafı çektirirken, çocuklar ise kar topu oynadı.

Sivas’ta besiciler, hayvanlarını battaniyelerle soğuktan korumaya çalışıyor.

BAKAN URALOĞLU: Turuncu ekiplerimiz 7/24 görev başında

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerinin karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirterek, “Turuncu ekiplerimiz kar yağışının etkili olduğu güzergahlarda 7 gün 24 saat görev başında” dedi. Uraloğlu, Kangal-Malatya ve Sivas-Erzincan devlet yolları, Anadolu Otoyolu, Halkapınar-İvriz il yolu, Beyşehir-Konya yolu, Zara-İmranlı-Kızıldağ, Kangal-Divriği ve İliç-Kemaliye devlet yolları mevkilerinde tuzlama ve yol açma çalışmalarının sürdüğünü aktardı. Çalışmaların yurt genelinde, 457 karla mücadele merkezi üzerinden, 12 bin 886 adet makine ve ekipman, 13 bin 607 personel ile gerçekleştirildiğini vurgulayan Uraloğlu, “Önemli geçitlerde bulunan kameralar aracılığıyla KGM ve bölge merkezlerinden hava ve yol durumları izleniyor. Kritik kesimlerde görevlendirilen 1700 karla mücadele aracı kameralarla, 6 bin karla mücadele aracı da araç takip sistemi ile takip ediliyor” dedi.

Beyaz sevinç: Birçok şehir güne kar yağışıyla başladı

PİSTLER DOLDU TAŞTI

Türkiye’nin en önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ’da yoğun kar sonrası pistler doldu taştı. Sezonu açan otellerde yeni yıl öncesi doluluk oranı yüzde 75’e yükselirken, kar kalınlığı 15 santimetreyi geçti. Sarıkamış Kayak Merkezinde de yoğunluk yaşandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası