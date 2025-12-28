Yurdun farklı noktalarında etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımı aksattı. Tendürek Geçidi’nde saatlerce mahsur kalan sürücülerin imdadına Kızılay yetişirken, İnebolu’da cenaze aracı güçlükle kurtarıldı.

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi ile Van’ın Çaldıran ilçesi arasındaki ulaşımın sağlandığı yüksek rakımlı Tendürek Geçidi, etkisini artıran yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle adeta felç oldu. Özellikle 2 bin 400 metre rakımdaki Somkaya köyü mevkiinde çok sayıda tır ve kamyon ilerleyemeyerek yolda kaldı.

Gün boyunca aralıklarla devam eden kar yağışı, gece saatlerinde şiddetini artırarak tipiye dönüştü. Görüş mesafesinin yer yer birkaç metreye kadar düştüğü bölgede ağır tonajlı araçlar yol kenarında beklemek zorunda kaldı. Zorlu hava koşulları nedeniyle sürücüler saatlerce araçlarında mahsur kaldı.

TÜRK KIZILAY'I İMDADA YETİŞTİ

Doğubayazıt Kaymakamlığı koordinesinde harekete geçen Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi ekipleri, olumsuz şartlara rağmen geçide ulaşarak yolda kalan sürücülere sıcak kumanya dağıttı. Soğuk ve uzun bekleyişin ardından yapılan yardımlar sürücülere moral olurken, ekipler bir vatandaşı da güvenli bölgeye tahliye etti. Yardım çalışmaları sırasında sürücülerin temel ihtiyaçları karşılanırken sağlık durumları da kontrol edildi.

SÜRÜCÜLERE 'YOLA ÇIKMAYIN' UYARISI

Öte yandan jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemlerini sürdürürken, karla mücadele ekipleri yolu yeniden ulaşıma açmak için yoğun çalışma yürütüyor. Yetkililer, hava şartlarının zaman zaman daha da ağırlaşabileceği uyarısında bulunarak sürücülerden zorunlu olmadıkça yola çıkmamalarını istedi.

CENAZE ARACI YOLDA KALDI

Benzer bir kar engeli Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde de yaşandı. Göçkün köyünde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden bir vatandaşın cenazesini taşıyan İnebolu Belediyesi’ne ait cenaze aracı, yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine belediye ekipleri ve köy sakinleri harekete geçti. Traktör yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan cenaze aracı köye ulaştırıldı.

Cenaze, köyde kılınan namazın ardından toprağa verilirken, bölgede etkili olan kar yağışının günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ettiği bildirildi.

