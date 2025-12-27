Yurdun birçok noktasında etkili olan kar ve tipi, ulaşımı durma noktasına getirdi. Bitlis, Karabük, Elazığ, Kars, Hakkari ve Kastamonu’da yüzlerce köy yolu kapanırken, ekipler yolları açmak için seferber oldu.

Yurdun dört bir yanında etkisini artıran kar yağışı ve tipi, birçok ilde hayatı olumsuz etkiledi. 596 köy ve mezra ulaşıma kapandı.

TATVAN BEYAZA GÖMÜLDÜ

Bitlis’in Tatvan ilçesinde akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran yoğun kar yağışı ve tipi, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İlçe merkezi kısa sürede beyaz örtüyle kaplanırken, kar kalınlığı bazı noktalarda 15 santimetreye ulaştı. Özellikle Tatvan–Rahva kara yolunda tipi ve fırtına nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Yetkililerden alınan bilgilere göre kar yağışı nedeniyle 40 köy ve 32 mezra yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürürken, ilçe merkezinde uzun süredir kar görmeyen gençler kartopu oynayarak karın keyfini çıkardı. Yetkililer, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması uyarısında bulundu.

KARABÜK'TE KAR 112 KÖY YOLUNU ULAŞIMA KAPATTI

Karabük’te etkili olan kar yağışı sonrası il genelinde 112 köy yolu ulaşıma kapandı. Valilikten yapılan açıklamada, en fazla yol kapanmasının Eflani ve Safranbolu ilçelerinde yaşandığı belirtildi. Karla mücadele kapsamında 15 ekip sahada görev yaparken, 21 iş makinesiyle yol açma ve tuzlama çalışmaları aralıksız sürüyor.

Öte yandan Keltepe Kayak Merkezi yolunda da ekiplerin temizlik ve tuzlama çalışmalarına devam ettiği bildirildi. Valilik, sürücülere kış lastiği kullanımı ve hız kurallarına uyma çağrısında bulundu.

ELAZIĞ'DA TİPİ VE KAR ETKİSİNİ ARTIRDI

Elazığ’da devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle kent genelinde 546 köyden 111 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, 90 araç ve 120 personelle sahada çalışmalarını sürdürürken, bazı grup yollarında mahsur kalan araçlar güvenli şekilde kurtarıldı.

Yetkililer, özellikle yüksek kesimlerde kar yağışının etkisini artırdığını belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

KARS'TA GÖRÜŞ MESAFESİ 5 METREYE DÜŞTÜ

Kars’ta öğleden sonra başlayan yoğun kar yağışı yerini tipiye bırakırken, görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü. Olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 27 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri kapanan yolları açmak için çalışma başlatırken, yetkililer özellikle yüksek rakımlı geçitleri kullanacak sürücülerin zincir ve çekme halatı bulundurmalarının hayati önem taşıdığını vurguladı.

HAKKARİ'DE KAR ULAŞIMI DURDURDU, MEZRALAR KAPALI

Hakkari’de akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açtı. İl genelinde 20 köy ve 52 mezra yolu ulaşıma kapanırken, bazı güzergâhlarda trafik ekipleri önlem aldı.

İl Özel İdaresi, Karayolları ve belediye ekipleri kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürürken, kar yağışının aralıklarla devam etmesinin beklendiği bildirildi.

KASTAMONU'DA 202 KÖY YOLU KAPANDI

Kastamonu’da özellikle yüksek rakımlı bölgelerde etkili olan kar yağışı nedeniyle 202 köy yolu ulaşıma kapandı. En fazla yol kapanmasının Azdavay, Küre ve Devrekani ilçelerinde yaşandığı belirtildi.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolları yeniden ulaşıma açmak için yoğun mesai harcarken, yetkililer sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

