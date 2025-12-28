Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde cenaze taşıyan belediye aracı yoğun kar nedeniyle yolda mahsur kaldı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Göçkün köyünde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden vatandaşın cenazesini taşıyan İnebolu Belediyesi'ne ait cenaze aracı kar sebebiyle yolda mahsur kaldı.

İNSANLAR SEFERBER OLDU

Cenazeyi köye ulaştırmak için seferber olan vatandaşlar ve belediye ekipleri, traktör yardımıyla aracı mahsur kaldığı alandan kurtardı.



Aracın köye ulaştırılmasının ardından cenaze namazı kılındı. Ardından Salim Kafa'nın cenazesi toprağa verildi.

