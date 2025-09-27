Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Manchester United'ın kâbusu sürüyor: Altay Bayındır çaresiz kaldı

Manchester United'ın kâbusu sürüyor: Altay Bayındır çaresiz kaldı

Altay Bayındır'ın 90 dakikada forma giydiği maçta Manchester Uinted, İngiltere Premier Lig'de 6. hafta konuk olduğu Brentford'a 3-1 mağlup olarak kötü gidişatını sürdürdü.

İngiltere Premier Lig'de oynanan 6. hafta mücadelesinde Ruben Amorim yönetimindeki Manchester United, Brentford'a deplasmanda 3-1 mağlup oldu.

Manchester United'ın kalesini Altay Bayındır'ın koruduğu mücadelede ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 8 ve 20. dakikalarda Igor Thiago ile 90+5. dakikada Mathias Jensen attı.

BRUNA PENALTI KAÇIRDI

Manchester ekibinin tek golünü 26. dakikada Benjamin Sesko kaydederken Bruno Fernandes, 76. dakikada penaltıdan yararlanamadı. Portekizli futbolcu, bu sezon ikinci kez penaltı kaçırdı.

FARKIN AÇILMASINI ÖNLEDİ

Manchester United forması giyen Altay Bayındır, müsabakaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Milli file bekçisi maç boyunca 5 kurtarış yaparak farkın açılmasını önledi. 

MANCHESTER 7 PUANDA KALDI

Brentford, bu galibiyetle puanını 7 yaptı. Ligde 3. mağlubiyetini yaşayan Manchester United ise 7 puanda kaldı.

