Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Türkiye genelinde hayata geçirilen 500 bin sosyal konut çalışmaları hızla devam ediyor. Bu kapsamda Gümüşhane ve Bayburt illerinde hak sahiplerini belirleyecek kura çekimleri 12 Ocak Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Peki, Gümüşhane ve Bayburt TOKİ kura sonuçları isim listesi belli oldu mu, kura saat kaçta, nereden izlenir? İşte tüm detaylar...

Gümüşhane ve Bayburt TOKİ kura sonuçları isim listesi: Kura saat kaçta, nereden izlenir?

GÜMÜŞHANE TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

Gümüşhane’de TOKİ kapsamında inşa edilen 940 sosyal konut için hak sahiplerini belirleyecek kura çekimi 12 Ocak Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Kura sonucunda hak sahibi olan vatandaşların isim listesi, çekim tamamlandıktan sonra TOKİ’nin resmi web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden erişime açılacak.

GÜMÜŞHANE TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYINIZ.

BAYBURT TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

Bayburt’ta 723 sosyal konutun hak sahipleri de aynı tarihte belirlenecek. Çoruh Kültür Merkezi’nde düzenlenecek kura sonrası hak sahibi olanların isimleri, TOKİ’nin resmi kanalları üzerinden duyurulacak. Başvuru yapan vatandaşlar, Bayburt merkez ve ilçelerdeki konutlar için hak kazanıp kazanmadıklarını ilan edilen listeler üzerinden takip edebilecek.

BAYBURT TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYINIZ.

GÜMÜŞHANE VE BAYBURT TOKİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA, NEREDEN İZLENİR?

Gümüşhane TOKİ kurası sabah 10.00’da başlarken, Bayburt kurası öğleden sonra 17.00’de gerçekleştirilecek. Her iki kura da noter huzurunda yapılarak TOKİ’nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Vatandaşlar YouTube canlı yayın aracılığıyla kura çekimlerini anlık takip edebilecek ve sonuçları gerçek zamanlı olarak öğrenebilecek.

