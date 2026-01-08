500 bin sosyal konut projesi kapsamında Kars’ta gerçekleştirilen kura çekilişi tamamlandı. Çekilişin ardından hak sahibi olup olmadığını öğrenmek isteyen başvuru sahipleri, sonuçların nasıl ve nereden sorgulanacağını araştırıyor.

Türkiye genelinde il il sürdürülen sosyal konut kura süreci kapsamında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Kars için yapılan kura çekimi tamamlandı. Binlerce kişinin başvurduğu çekilişin ardından hak sahipliği sonuçlarının nereden öğrenileceği sorgulanıyor.

TOKİ KARS KURA ÇEKİLİŞİ SONA ERDİ

Kars’ta inşa edilmesi planlanan 1.730 sosyal konut için düzenlenen kura çekimi, 8 Ocak 2026 tarihinde noter huzurunda gerçekleştirildi. Çekiliş, kamuoyunun erişimine açık şekilde canlı yayınla takip edildi ve gün içerisinde tamamlandı. Kura sürecinin sona ermesiyle birlikte asil ve yedek hak sahipleri belirlenirken başvuruda bulunan vatandaşlar sonuçlara erişmek için resmi kanallara yöneldi.

TOKİ Kars kura sonuçları sorgulama! Kura çekiliş sonuçları nereden öğrenilir?

TOKİ KARS KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Kars TOKİ kura sonuçları, çekilişin tamamlanmasının ardından dijital platformlar üzerinden erişime açılıyor. Başvuru sahipleri, sonuçları T.C. kimlik numaraları ile bireysel olarak sorgulayabiliyor.

Hak sahibi olamayan adaylar için başvuru bedellerinin iade süreci de netleşti. Buna göre, kura sonucunda konut hakkı kazanamayan vatandaşlar, yatırdıkları başvuru ücretini kura tarihinden itibaren belirtilen süre içerisinde başvuruda bulundukları bankanın şubeleri ya da ATM’leri aracılığıyla geri alabilecek.

TOKİ KARS KURA SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ TARİHLERİ

8 Ocak: Bitlis, Kars

9 Ocak: Muş, Ardahan

10 Ocak: Antalya, Bingöl

11 Ocak: Artvin, Tunceli

