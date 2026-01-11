Bursa’nın Yıldırım ilçesinde boşanma sürecinde olduğu eşi tarafından silahla vurulan kadın ağır yaralandı. Olayın ardından kaçan şüpheli, daha sonra polise teslim oldu.

Bursa’da yaşanan aile içi şiddet olayında bir kadın ağır yaralandı. Olay, Yıldırım ilçesine bağlı Hacivat Mahallesi’nde bulunan iki katlı bir evde meydana geldi.

BOŞANMA AŞAMASINDA OLDUĞU EŞİNİ VURDU

İddiaya göre Ahmet Y, boşanma aşamasında olduğu eşi Tuğçe Y’ye tabancayla ateş etti. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Tuğçe Y, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Saldırının ardından olay yerinden kaçan şüpheli Ahmet Y’nin, bir süre sonra emniyete giderek teslim olduğu bildirildi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

