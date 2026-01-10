Partilerinden istifa eden vekiller peş peşe AK Parti'ye katılırken; transfer haberlerinde adı geçen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'den açıklama geldi. Bozbey, "Böyle bir konuşma, münasebetin, bir iletişimin olmadığı bir ortamda bu iddialar ortaya atılıyor. Böyle bir şeyin ifade edilmesi bizleri de üzüyor, karşı tarafı da üzüyor" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu ve İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin AK Parti'ye katılmıştı.

TRANSFERLERİN DEVAM EDECEĞİ İDDİASI

Bu isimlere rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan takarken, AK Parti'nin TBMM'deki sandalye sayısı 275'e yükselmişti. Yankı uyandıran gelişmenin ardından bazı belediye başkanları ve vekillerin de AK Parti'ye geçeceği iddiaları gündemde yer aldı. Bu isimlerden biri olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, iddiaları yalanladı.

AK Partiye katılacağı söyleniyordu! Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbeyden iddialara cevap

"İDDİALAR İKİ TARAFI DA ÜZÜYOR"

Bozbey, iddia edildiği gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirterek, "Bunu daha önce de paylaştım. Bu haberlere üzülüyorum. Üstelik de her iki tarafa da haksızlık yapılıyor. Böyle bir konuşma, münasebetin, bir iletişimin olmadığı bir ortamda bu iddialar ortaya atılıyor. Böyle bir şeyin ifade edilmesi bizleri de üzüyor, karşı tarafı da üzüyor. Bunlar doğru şeyler değil. Bizler kamuoyu önünde insanlara hizmet etmek için kendimizi ifade edecek cesarete sahibiz. Bizim işimiz Bursa'ya hizmet etmek. Yapılacak çok işimiz var. Bursa'nın yıllardır birikmiş sorunları var. Bunları bir bir çözmenin derdindeyiz" ifadelerini kullandı.

