Yolsuzluktan tutuklanan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ek ifade verdi. Kabadayı, belediyedeki tüm süreçleri Ekrem İmamoğlu’nun yönettiğini belirtti. İmamoğlu’nun kendisini Haliç’teki ofisine çağırdığını söyleyen Kabadayı, "Danışmanı Tonguç Çoban aracılığıyla belediyeye alınacak isimler konusunda yönlendirme yaptı" dedi.

Geçtiğimiz yıl Mart ayında İBB'ye yönelik yolsuzluk operasyonunda Ekrem İmamoğlu dahil çok sayıda isim tutuklanmıştı.

Operasyonlar art arda sürerken temmuz ayında ise Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da arasında bulunduğu 6 şüpheli; "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Akaryakıta bir indirim bir zam! Tabela gece yarısı değişti

Savcılıkça tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Belediye Başkanı Kabadayı ile Oğuz Kaçmaz, Tuncay Tolga Özçakmak, Ali Şafak ve Evren Buçhan tutuklanmıştı.

SAVCILIĞA EK İFADE VERDİ

Aylar sonra soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı. Yeni Şafak'ın haberine göre Kabadayı, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na ek ifade verdi.

İmamoğlu'nun belediyeye müdahil olduğunu söyleten Kabadayı, “Gönen Otel olayı İBB meclisinde gündeme geldiği için İmamoğlu beni Haliç’teki ofisine çağırdı. Konuyu sordu. Ben de usulsüz bir ruhsat işlemi olduğunu kendisine anlattım. Bunun üzerine Tonguç Çoban’ın yanıma gitmemi ve Çoban’ın isimler vereceğini, onları belediyeye almamı söyledi." dedi.

Tutuklu belediye başkanı Özgür Kabadayı ek ifade verdi! İmamoğlunu ele verdi

HALİÇ'TEKİ OFİSİNE ÇAĞIRMIŞ

Kabadayı, İmamoğlu’nun kendisini Haliç’teki ofisine çağırarak, danışmanı Tonguç Çoban aracılığıyla belediyeye alınacak isimler konusunda yönlendirme yaptığını söyledi.

DEM Parti'yle yapılan anlaşmaları da aktaran Kabadayı, “Listeleri seçim kuruluna vermek üzere ben ve ilçe başkanı Aras yetkiliydik. İstanbul’a döndükten sonra İmamoğlu’nun Şile mitinginin olduğu gün Şile’de DEM’li bir adayın belediye meclis üyesi olmaması için kendisi ile anlaşma yaptık. Kendisi de bana ‘DEM’le anlaşma mecbur olacak’ dedi. Ben bu söylenenin dışında olarak 5 sırayı kendi adımı yazarak listeyi ilçe seçim kuruluna teslim ettim” şeklinde konuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası