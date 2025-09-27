Szymanski'nin menajerinden Mourinho itirafı: Teklif anında reddedildi!

Sarı-lacivertlilerde 3'üncü sezonunu geçiren Sebastian Szymanski'nin menajeri Mariusz Piekarski'den, yaz transfer döneminde dair çarpıcı itiraflarda bulundu. Fenerbahçe tarafından görevine son verilmesinin ardından Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho'nun, 26 yaşındaki oyuncunun transferine onay vermediği ortaya çıktı.

"ONLARCA MİLYON EURO VERİLSE DE SATILMAYACAK"

Kanal Sportowy'ye konuşan Piekarski, "Avrupa'nın en iyi 5 liginden birinde yer alan çok iyi bir kulüpten teklif geldi. Ancak bu teklif anında reddedildi. Fenerbahçe, teklif yapan kulübe Szymanski'nin satılık olmadığını ve bu yüzden görüşmelerin daha fazla sürmesine gerek olmadığını bildirdi. Fenerbahçe – Feyenoord maçı öncesi kulüpten 'Szymanski, Jose Mourinho için çok önemli bir oyuncu. Onlarca milyon euro teklif gelse bile satılmayacak' sözlerini duydum" dedi.

"İNGİLİZ KULÜBÜYLE GÖRÜŞTÜK"

Transferi Mourinho'nun veto ettiğini belirten Piekarski, "Mourinho ayrıldıktan sonra Avrupa'daki transfer penceresi sadece 3 gün daha açıktı. Şampiyonlar Ligi'ne katılan İngiliz bir kulüple görüştük ama o transfer başka bir oyuncuya bağlıydı. O futbolcu takımda kalınca her şey iptal oldu. Panik yapmak yerine doğru kararı vermek istedik. Sonuç olarak Szymanski kendi başarısının kurbanı oldu çünkü Mourinho, onu takımın vazgeçilmezi olarak görüyordu" şeklinde konuştu.

11 MAÇTA BİR GOL, 2 ASİST

2025-2026 sezonunda 11 resmi maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, bir gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan Polonyalı futbolcunun, Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.